Bo Dallasu z Dončićem uspelo popraviti vtis po porazu s Phoenixom?

Drugi izbor letošnjega nabora v ligi NBA Marvin Bagley III je zaradi poškodbe kolena moral izpustiti zadnjo domačo tekmo proti aktualnemu prvaku najmočnejše košarkarske lige na svetu Golden Statu, ki je precej bolj srečno kot pa spretno po velikem preobratu v zadnjih treh minutah prišel do tesne zmage nad odličnim moštvom Sacramenta, ki ob svojem nocojšnjem nasprotniku Dallasu predstavlja največje presenečenje dozdajšnjega dela sezone pod obroči onkraj Atlantika.



'Telički' si lahko vsaj malce oddahnejo, saj bodo 'kralji' tudi tokrat svojo 16. zmago v sezoni morali loviti brez omenjenega košarkarja, a so zato tukaj dobro razpoloženi ostali prvokategorniki - De'Aaron Fox, Buddy Hield, Willie Cauley-Stein in Bogdan Bogdanović. Predvsem slednji z vstopi s klopi za rezervne košarkarje odlično skrbi za spremembo ritma igre svojega moštva, na kar bodo v vrstah Dallasa morali biti še toliko bolj pozorni. Na drugi strani domači privrženci znova veliko pričakujejo od neverjetnega Luke Dončića, ki je na dozdajšnjih 28 tekmah rednega dela navdušil s kreativnostjo, pozitivno predrznostjo in veliko željo po zmagi.