Bo Dončić dobil novega odličnega soigralca? Tudi Dallas v boj za Drummonda

Za Drummonda naj bi se okoli novega leta sicer najbolj ogreli pri Atlanti Hawks, ki je že začela pogovore z Detroitom, a naj bi se v bitko zanj, ko je postala 'javna tajna', da so ga Pistons pripravljeni prodati, vključili še pri Dallasu, Bostonu in Torontu, piše ameriški novinar Yahooja Vince Goodwill. Trgovanja v tej sezoni praktično ni bilo. 165 dni že nobena od ekip ni trgovala, kar je drugo najdaljše obdobje v zgodovini lige. Ekipe imajo sicer časa za trgovanje vse do 6. februarja, ko se zaključi prestopni rok te sezone.

ANDRE

Drummond je nosilec igre v Detroitu, pri 26 letih pa prihaja v najboljša košarkarska leta. Za seboj ima že sedem in pol sezon, v katerih si je nabral ogromno izkušenj, sodi pa tudi med boljše obrambne igralce lige. Z dolgimi rokami in atraktivnimi zabijanji bi bil Drummond dodatno žezlo v ognju Luke Dončića pri iskanju rešitev v napadu, potem ko se nasprotnikove obrambe vedno bolj osredotočajo na 20-letnega Ljubljančana.

V kolikor se bo Drummond res preselil v Dallas, lahko v navezi z Dončićem pričakujemo tudi takšne poteze ...