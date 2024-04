Dončić kmalu z najvišjo pogodbo v zgodovini lige NBA?

Luka Dončić ni le prva violina teksaške franšize, ki je po sinočnji zmagi Phoenix Suns nad New Orleans Pelicans skočila na peto mesto zahodne konference, temveč je - kot poroča večina medijev onkraj Atlantika - bržkone ključna figura, da bomo morda že v letošnji sezoni priča rezultatski nadgradnji izpred dveh sezon, ko so Mavsi z manj kakovostnim igralskim kadrom prijetno presenetili z uvrstitvijo v konferenčni finale, kjer pa so morali priznati premoč kasnejšim prvakom Golden State Warriorsom.

Petindvajsetletni slovenski reprezentančni kapetan je na zadnjem gostovanju v Houstonu z nekaj neverjetnimi potezami znova osupnil košarkarski svet. V luči omenjene in vseh predhodnih nepozabnih predstav prvega zvezdnika Dallasa so se ameriški mediji "pozabavali" z (realno) možnostjo, da bi Dončić kmalu lahko postal najbolje plačani košarkar v zgodovini lige NBA. Obstoječa pogodba z Dallasom ga veže do konca sezone 2026/27, a bi jo lahko že po koncu naslednje 2024/25 na pobudo kluba podaljšal za nadaljnjih pet let v vrednosti vrtoglavih 346 milijonov ameriških dolarjev. Dončić že zdaj prejema dobrih 40 milijonov dolarjev na sezono, potem ko je s klubom iz zvezne države Teksas pred dvema letoma obnovil (začetno) pogodbo v (novi) vrednosti dobrih 215 milijonov dolarjev.