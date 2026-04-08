Košarka

Bo Dončić kljub poškodbi vendarle lahko kandidiral za nagrado MVP?

Los Angeles, 08. 04. 2026 14.44

Avtor:
R.S.
Luka Dončić

Luka Dončić je že sklenil letošnji redni del sezone v ligi NBA, potem ko si je na tekmi proti Oklahomi poškodoval levo stegensko mišico, zaradi katere bo s košarkarskega parketa odsoten daljši čas. Poškodbo je staknil na svoji 64. tekmi sezone. Po pravilih lige NBA Dončiću manjka še ena tekma, da bi lahko kandidiral za nagrade, ki se podeljujejo najboljšim posameznikom po koncu rednega dela. Zato se bo Dončić skupaj s svojim agentom Billom Duffyjem pritožil vodstvu lige, pri čemer bosta poskušala spodbijati dve tekmi, na katerih Dončić ni igral zaradi osebnih razlogov.

Letošnja sezona lige NBA se počasi bliža odločilnemu delu. Zadnje tekme sezone bodo po našem času odigrane v ponedeljek, 13. aprila. Po tem datumu bo 125 novinarjev glasovalo, kateri košarkarji bodo prejemniki določenih nagrad, ki se podeljujejo po koncu rednega dela sezone. Od najboljšega igralca rednega dela, najboljšega obrambnega igralca, najboljše peterke rednega dela itd.

Luka Dončić je v tej sezoni odigral 64 tekem.
FOTO: AP

Pred letom 2023 ni bilo določenih meril za igralce, ki bi bili upoštevani za katerokoli nagrado po zaključku rednega dela sezone. Izjema je bila nagrada za šestega igralca, ki je moral v sezoni začeti vsaj petdeset odstotkov svojih tekem. Toda po spremembah, ki sta jih uvedli liga NBA in Nacionalno združenje košarkarjev, je zdaj od igralcev zahtevano, da v posamezni sezoni odigrajo minimalno 65 tekem, na katerih morajo odigrati vsaj 20 minut. Izjemoma lahko igralec odigra dve tekmi od 65, v katerih odigra med 15 in 20 minut.

Preberi še Dončić v Madridu išče možnost hitrejšega okrevanja

Da bo Luka Dončić, ki je v tej sezoni skupno odigral 64 tekem, lahko kandidiral za MVP-ja, bo skupaj s svojim agentom Billom Duffyjem vložil pritožbo na ligo NBA zaradi tako imenovanih izrednih okoliščin, v katerih bosta izpodbijala dve tekmi, na katerih Dončić ni nastopil zaradi rojstva druge hčerke. V skladu s pravilnikom lige morata Dončić in Duffy pritožbo oddati najkasneje v 24 urah po koncu rednega dela sezone. V primeru pravočasno oddane pritožbe bosta liga NBA in Nacionalno združenje košarkarjev izbrala "strokovnjaka za izzive", ki bo nato odločil, ali je pritožba utemeljena.

Glede na to, kako odlično sezono je imel Dončić z Lakersi, bi bilo škoda, če ne bi bil upravičen do kandidiranja. Odprava pravila 65 tekem je bila v tej sezoni v ligi NBA glavna tema pogovorov, ta situacija pa jo bo le še okrepila.

Umrl Dušan Vujošević

MatPaat
08. 04. 2026 16.02
Pa v čem je problem. Na zadnji tekmi naj pride 20sekund pred koncem na parket magari na berglah pa je problem rešen.
bibaleze
Portal
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Novo življenje po izgubi moža, prihaja dojenček
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
Želja se ji je uresničila, dobila je poljub
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
Na trgu največji padec cen plina v več kot dveh letih
moskisvet
Portal
Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Vdova Hugha Hefnerja znova pred oltarjem: skrivna poroka na rajskem otoku
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Komar
Kmetija
Kmetija
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641