Bo Dončić kljub poškodbi vendarle lahko kandidiral za nagrado MVP?

Letošnja sezona lige NBA se počasi bliža odločilnemu delu. Zadnje tekme sezone bodo po našem času odigrane v ponedeljek, 13. aprila. Po tem datumu bo 125 novinarjev glasovalo, kateri košarkarji bodo prejemniki določenih nagrad, ki se podeljujejo po koncu rednega dela sezone. Od najboljšega igralca rednega dela, najboljšega obrambnega igralca, najboljše peterke rednega dela itd.

Luka Dončić je v tej sezoni odigral 64 tekem. FOTO: AP

Pred letom 2023 ni bilo določenih meril za igralce, ki bi bili upoštevani za katerokoli nagrado po zaključku rednega dela sezone. Izjema je bila nagrada za šestega igralca, ki je moral v sezoni začeti vsaj petdeset odstotkov svojih tekem. Toda po spremembah, ki sta jih uvedli liga NBA in Nacionalno združenje košarkarjev, je zdaj od igralcev zahtevano, da v posamezni sezoni odigrajo minimalno 65 tekem, na katerih morajo odigrati vsaj 20 minut. Izjemoma lahko igralec odigra dve tekmi od 65, v katerih odigra med 15 in 20 minut.

Da bo Luka Dončić, ki je v tej sezoni skupno odigral 64 tekem, lahko kandidiral za MVP-ja, bo skupaj s svojim agentom Billom Duffyjem vložil pritožbo na ligo NBA zaradi tako imenovanih izrednih okoliščin, v katerih bosta izpodbijala dve tekmi, na katerih Dončić ni nastopil zaradi rojstva druge hčerke. V skladu s pravilnikom lige morata Dončić in Duffy pritožbo oddati najkasneje v 24 urah po koncu rednega dela sezone. V primeru pravočasno oddane pritožbe bosta liga NBA in Nacionalno združenje košarkarjev izbrala "strokovnjaka za izzive", ki bo nato odločil, ali je pritožba utemeljena.

