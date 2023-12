Bo Dončić vročo serijo nadaljeval tudi proti aktualnim prvakom?

Luka Dončić bo v Koloradu na 1610 metrih nadmorske višine s svojimi Mavsi lovil šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah. Američani so veliki ljubitelji statistike in njegove dobre predstave v zadnjem času so spodbudile ustvarjanje nove statistične kategorije. Od prihoda Gabriele na svet je slovenski zvezdnik na sedmih tekmah v povprečju dosegal 36 točk, devet skokov in 12 podaj, na parketu pa je v povprečju preživel kar 40 minut na tekmo.

Ekipi v tekmo vstopata kot sosedi na lestvici zahodne konference. Ob dveh odigranih tekmah manj, so Mavsi sicer dosegli zmago manj, ampak so tudi izgubili enkrat manj, kar pomeni, da sta kluba na lestvici praktično izenačena. To bo že peta zaporedna tekma na kateri trener Dallas Jason Kidd ne bo mogel računati na Kyrieja Irvinga. Seznamu poškodovancev pa se je poleg Josha Greena in Maxija Kleberja, pridružil tudi letos izjemni novinec Dereck Lively II, ki bi zagotovo bil zadolžen za kritje Nikole Jokića. Njegovo mesto bo v prvi peterki najverjetneje zasedel vedno prisotni Dwight Powell.

Na prvem obračunu teh dveh ekip sta blestela največja zvezdnika na parketu. Dončić je takrat z 34 točkami (met iz igre 11/24), 10 podajami in 8 podajami bil zelo blizu trojnemu dvojčku, a tega bi si zagotovil s še eno izgubljeno žogo, saj se je v to neslavno prvino takrat vpisal kar devetkrat. Jokić je na drugi strani vpisal zelo podobnih 34 točk, 14 skokov in 9 podaj ob občutno bolj učinkovitem metu iz igre 14/16. Tudi takrat je tekma bila odigrana v Denverju, a Dončić in druščina bodo tokrat upali na boljši izid in 17. zmago v sezoni.