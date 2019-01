Dončića na All Staru ne bo v prvi peterki. Odločili bodo trenerji

Luka Dončić je glasovanje uporabnikov spleta zaključil na drugem mestu izmed vseh košarkarjev Zahoda, skupno je bil tretji, zaostal je le za obema kapetanoma LeBronom Jamesom in Giannisom Antetokounmpom. Prejel je kar 4.242.980 glasov navijačev, kar pa na koncu ni zadoščalo, da bi pristal v prvi peterki zahodne konference. Med t. i. 'frontcourti' so ga v skupnem seštevku glasov prehiteli James (koeficient 1,0), Durant (koeficient 2,5), George (koeficient 4,0) in Anthony Davis (koeficient 4,0). Dončić je imel koeficient 4,5, potem ko so ga mediji uvrstili na šesto mesto med visokimi košarkarji, igralci pa šele na osmo.

Deseterico košarkarjev je vodstvo lige NBA razkrilo pred prenosom tekme med Washingtonom in Golden Stateom. V prvi peterki Vzhoda (pričakovano) ni Gorana Dragića, so pa v njej kapetan Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Joel Embiid, Kyrie Irving in Kemba Walker.