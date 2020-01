Ob izjemni sezoni, rušenju statističnih rekordov in vse večji priljubljenosti nihče ni bil presenečen, ko so sinoči na televizijski mreži TNT tako razglasili člane obeh prvih peterk za tekmo vseh zvezd: ''Luka! V svoji drugi sezoni je prvič udeleženec tekme vseh zvezd.''Gre za tekmo, ki jo je še nedolgo nazaj sredi noči gledal z druge celine. ''Gledal sem vsako tekmo vseh zvezd. Zbujal sem se ob treh, štirih zjutraj in gledal. Zdaj pa sem tu,'' je ob razglasitvi rezultatov povedal Luka Dončić, ki čustev ni skrival.

16. februarja bo Dončić zaigral v Chicagu v družbi najvejčih mojstrov košarke. O izbrani petorki zahodne konference - ob Dončiću so to še Lebron James, Anthony Davis, James Harden in Kawhi Leonard - ni dvomov in pripomb. ''Vse je bilo jasno, težje so bile odločitve v vzodni konferenci. Izbrani igralci v zahodni konferenci si udeležbo res zaslužijo. Mislim, da nihče ne bi mogel drugače izbrati,''meni Charles Barkley, nekdanji košarkarski zvezdnik in komenator.



Edino vprašanje je bilo, ali bo Dončić uspel premagati svojega vzornika LeBron Jamesa. A kralj ostaja na prestolu. Morda pa bosta slovenski mladenič in James, ki je leta 2005 edini v zgodovini na tekmo zvezd prišel še mlajši kot Dončić, zaigrala skupaj. Luka navdušenja nad to možnostjo ne skriva. ''To bi bilo izjemno. Vsi vedo, kaj mi pomeni LeBron, to bi bilo nekaj posebnega.''

V Dallasu so navdušeni in pravijo, da je Dončić presegel tudi najbolj divja pričakovanja. ''Res si je zaslužil. To obdobje je zelo razburljivo za celotno ekipo, zanj, za njegovo kariero,'' je povedal Rick Carlisle, trener Dallas Mavericksov.



Dončić ve, da je veliko glasov prišlo tudi iz Slovenije, zato se je še pred koncem glasovanja zahvalil tudi navijačem v domovini. ''Hvala vsem, res. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki glasujejo zame. Tudi vsem, ki gledajo tekme ponoči."