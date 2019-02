Bo Goran Dragić tudi letos 'videl' končnico? 

Miami Heat je namreč v mesecu februarju dobil le dve od devetih tekem, zato se zdi, da vrnitev prvega organizatorja igre ne bi mogla priti v boljšem času. Kljub temu da najkoristnejši igralec zadnjega evropskega prvenstva še vedno ni 100-odstotno pripravljen za igro, ga glede na trenutno situacijo ekipa krvavo potrebuje. Dejstvo je, da Miami prave zamenjave zaGorana Dragića namreč nima. Med odsotnostjo je večino tekem na njegovem položaju začenjal Justise Winslow, ki pa je vse prej kot klasični organizator igre. Tudi Dion Waiters, ki je na tem položaju začel zadnjo tekmo z Detroitom, se raje kot razigravanju soigralcev posveča polnjenju strelske statistike, zato ne preseneča, da je Miami šele 19. ekipa po številu asistenc v NBA. Pred moštvom s Floride so v tem segmentu celo Phoenix Suns, najslabša ekipa lige. Drugi razlog, zakaj lahko prav Dragić Miamiju reši končnico, so meti za dve točki. Vročica je po številu doseženih metov za dve šele na 27. mestu, to pa je zagotovo vrlina, v kateri je 32-letni Ljubljančan najbolj nevaren.