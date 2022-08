Bo Goran Dragić zaigral na Eurobasketu? Odločitev naj bi bila znana ta teden

Slovenska košarkarska reprezentanca je danes vstopila v drugi del priprav na septembrsko evropsko prvenstvo v Nemčiji. V naslednjih dneh bo v Celju odigrala prvi pripravljalni tekmi, v tem tednu pa je pričakovati tudi odgovor Gorana Dragića o njegovi morebitni vrnitvi v reprezentanco za EP.

Reprezentanca se je iz Kranjske Gore, kjer se je prvi teden posvetila kondicijskim pripravam, preselila v okolico Celja. Selektor Aleksander Sekulić 4. avgusta oz. do konca tedna v Laškem pričakuje Vlatka Čančarja, Mika Tobeyja in Gorana Dragića, če se bo seveda slednji premislil in še zadnjič na velikem tekmovanju oblekel dres s slovenskim grbom. Teden, ki je pred nami, bo tako dal odgovor na vprašanje vseh slovenskih košarkarskih navdušencev, odkar je Goran Dragić konec junija za dve kvalifikacijski tekmi za SP znova oblekel slovenski dres – ali bo kapetan zlate slovenske reprezentance izpred petih let zaigral tudi na evropskem prvenstvu?

icon-expand Bo popularni 'Gogi' še igral za Slovenijo ali ne? FOTO: Damjan Žibert

Direktor reprezentance Matej Likar je pred dnevi novinarjem povedal, da bosta Čančar in Tobey v Laško prišla 4. avgusta, Goran Dragić pa ima zaradi osebnih obveznosti v ZDA še nekaj dodatnih dni časa, da sporoči svojo odločitev. "Na Gorana bomo počakali do konca tedna, ko se vrne iz ZDA. Odločitev je povsem njegova, le upamo lahko, da bo takšno, kot si vsi želimo," je dejal Likar. Luka Dončić se bo zaradi pravil lige NBA reprezentanci pridružil šele pred turnirjem v Istanbulu naslednji teden.

Slovenija bo v četrtek in soboto v Celju odigrala dve prijateljski tekmi – obe ob 20.15. Najprej se bo pomerila z izbrano vrsto Nizozemske, nato pa s Črno goro. Preizkušnji bosta priložnosti predvsem za igralce, ki so bili na pripravah v Kranjski Gori. Tam je kondicijo nabiralo 16 košarkarjev, med njimi trije novinci – Robert Jurković, Bine Prepelič in Saša Ciani. Z reprezentanco je brez večjih težav treniral tudi Klemen Prepelič, ki se je na parket vrnil po hudi poškodbi roke.

"Prvi teden je bil posvečen telesni pripravljenosti, ki seveda po enomesečni poletni pavzi ni bila na najvišjem nivoju. Zdaj sledijo prve tekme in taktično uigravanje. Glede na to, da smo aktualni evropski prvaki, si na vsaki tekmi želimo zmagati. Čim prej moramo priti v zmagovalni ritem, ki nas bo ponesel v kvalifikacije za SP in nato na evropsko prvenstvo," je na zboru reprezentance danes v Ljubljani povedal Jurij Macura.

icon-expand Jurij Macura FOTO: Luka Kotnik

Prvih tekem se veseli tudi Zoran Dragić. "Prva faza priprav je vedno najbolj naporna. Zdaj bo bolj zabavno, saj se bomo več posvetili žogi, uigravanju in taktičnim zamislim," je dejal mlajši izmed bratov Dragić. Gregor Hrovat pa dodal: "Prepričan sem, da je pred nami novo lepo poglavje v zgodovini slovenske košarke. Če bomo vsi ostali zdravi, mislim, da lahko na evropskem prvenstvu znova dosežemo vrhunski rezultat."

icon-expand Zoran Dragić FOTO: Luka Kotnik