Bo Indiana poskrbela za največje presenečenje od leta 1968?

Celotno sezono izstopa predvsem njihova izjemna obramba, ki pa proti Indiani vendarle ni tako uspešna kot proti drugim moštvom. Za to sta najbolj zaslužna prvi zvezdnik Indiane Tyrese Haliburton in njegov izkušeni trener Rick Carlisle. Organizator igre Indiane sicer ne blesti z visokim povprečjem doseženih točk, ampak je predvsem osredotočen na to, da se izkažejo njegovi manj slavni soigralci. Sistem, ki ga je okoli njega postavil nekdanji trener Dallasa, se zanaša predvsem nanje in preostali igralci uživajo v veliki odgovornosti.