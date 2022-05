Bo ključen mož Dallasa v obračunu s Phoenixom Igor Kokoškov?

Košarkarje teksaškega moštva Dallas Mavericks, ki so v prvem krogu končnice lige NBA s 4:2 v zmagah ugnali ekipo Utah Jazz, v polfinalu zahodne konference čaka najboljše moštvo rednega dela lige, Phoenix Suns. Maverickse, ki so se v drugi krog končnice uvrstili prvič po letu 2011 (takrat so tudi edinkrat v zgodovini postali prvaki), tako čaka zelo težko delo, pri katerem pa bo eno ključnih vlog igral nekdanji glavni trener Sunsov (in Slovenije) Igor Kokoškov. Ta v Dallasu zadnje leto deluje kot pomočnik trenerja.

Srbskega strokovnjaka je Dallas v svoje vrste pripeljal julija lani, da bi izboljšal napad Teksašanov, ki je močno odvisen od Luke Dončića. Z njim sta uspešno sodelovala v slovenski reprezentanci.

Phoenix Sunsi so v prvem krogu končnice s 4:2 v zmagah premagali New Orleans Pelicanse.

Igor Kokoškov je seveda stari znanec Sunsov, saj je bil v sezoni 2018/19 njihov glavni trener, še pred tem (med letoma 2008 in 2013) pa pomočnik trenerja ekipe iz Arizone. 50-letni Srb zato še posebej dobro pozna tri ključne igralce Phoenixa, Devina Bookerja, Deandra Aytona in Mikala Bridgesa, ki so si mesto v začetni peterki priborili ravno takrat, ko jih je vodil Kokoškov.

icon-expand Igor Kokoškov in Deandre Ayton FOTO: AP

Tega se zaveda tudi Jason Kidd, ki je pred začetkom drugega kroga končnice priznal, da se bo zanesel na nasvete svojega pomočnika: "Seveda mu (Kokoškovu, op. a.) postavljam vprašanja o Phoenixovih igralcih. Mislim, da je pomembno vedeti, kakšne so njihove usmeritve in h kakšnim odločitvam se nagibajo v določenih situacijah." Hkrati pa je opozoril, da je lahko to dvorezen meč: "Igor je z njimi delal že pred nekaj časa in od takrat so se fantje razvili ... Sunsi so povsem drugačna ekipa kot takrat, kot jih je vodil Igor."

Kokoškov je na klopi Phoenixa debitiral prav z zmago proti Dallasu (121:100), sezono pa nato končal z le 19 zmagami in 63 porazi. To je bila za ekipo iz Arizone druga najslabša sezona v zgodovini franšize.

V rednem delu sezone sta se Dallas in Phoenix pomerila trikrat, prav vsa tri srečanja pa je dobil drugi. Nazadnje sta se ekipi merili 20. januarja, ko je bil rezultat 109:101, najboljši strelec Mavericksov pa je bil kdo drug kot Dončić (28 točk), ki bo tudi v drugem krogu končnice eden ključnih košarkarjev Dallasa. Zanimivo je, da so Teksašani na zadnjih petih tekmah proti Sunsom vodili po treh četrtinah, nato pa vodstvo zapravili v zadnji, v kateri ekipa iz Arizone naravnost blesti.

icon-expand Ključna moža v igri Sunsov sta Devin Booker in Deandre Ayton. FOTO: AP

"To se trudimo izboljšati že nekaj časa, preprosto moramo bolje zaključevati tekme," je zanimiv statističen podatek pokomentiral Kidd. "Verjamem, da smo v zadnjih nekaj mesecih postali veliko bolj zbrani v zadnji četrtini, in zavedam se, da bomo morali biti proti Phoenixu še posebej učinkoviti, ne bo pa tudi škodilo, če se bo žoga tu in tam odbila nam v prid." Tega se zaveda tudi Jalen Brunson, ki je ob Dončićevi odsotnosti prevzel breme odgovornosti in bil eden ključnih pri močno želenem napredovanju v drugi krog končnice: "Zavedamo se, da so zelo učinkoviti v zadnji četrtini. Težko bomo dosegli njihovo učinkovitost, lahko pa jih z dobro napako prisilimo v napake in hkrati pazimo, da jih sami ne storimo preveč. Če bomo dobro pokrivali njihove glavne adute, kot sta Booker in Paul, potem bodo imeli težave pri zaključevanju tekem in žoga bo v naših rokah."