Bo LeBron sprejel znižanje plače za še eno sezono z Dončićem?

LeBron James je vlekel niti Lakersov v končnici lige NBA FOTO: AP

Izredni LeBron James je postal prvi košarkar, ki je v ligi NBA vpisal 23 sezon. Zimzeleni 41-letnik kljub svoji starosti še zdaleč ni razočaral v letošnji sezoni. Za veliko ljudi najboljši košarkar vseh časov je v povprečju dosegel dobrih 21 točk, šest skokov in sedem podaj, statistični izkupiček, ki se ga ne bi sramovali niti njegovi še enkrat mlajši soigralci. Če se bo LeBron odločil, da zaigra še v svoji 24. sezoni, vodstvo Lakersov čaka pomembna odločitev, ki jo bodo morali sprejeti poleti. James je letos zaslužil dobrih 52 milijonov dolarjev, z izpadom iz konferenčnega polfinala pa se je tudi uradno izteklo podaljšanje, ki ga je podpisal pred začetkom aktualne sezone. Pri jezernikih si 41-letnika želijo obdržati v svojih vrstah, a mu obenem niso pripravljeni ponuditi enako težke pogodbe. Glede na to, da po vseh statističnih podatkih še vedno spada med najboljših 25 igralcev v ligi, je naivno od njega pričakovati, da bo znižanje plače sprejel brez določenih zagotovil.

Najpomembnejše je zagotovo, da glavni pri jezernikih Rob Pelinka s pametnim kadrovanjem poskrbi, da bo ekipa iz Kalifornije v naslednji sezoni bolj konkurenčna. Odsotnost Luke Dončića v končnici je seveda nesrečna in jo je nemogoče napovedati, a varno lahko rečemo, da se varovancem JJ-a Redicka tudi s pomočjo slovenskega superzvezdnika ne bi pisalo dobro. Po besedah novinarja ameriškega ESPN-a Briana Windhorsta naj bi bil LeBron odprt za manjšo pogodbo, če bi v mesto angelov prišla vsaj dva dobra košarkarja, ki bi znatno povečala možnost jezernikov za osvojitev prstana leta 2027.

Bronny in LeBron James FOTO: AP