Košarka

Bo LeBron sprejel znižanje plače za še eno sezono z Dončićem?

Los Angeles, 15. 05. 2026 18.36 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
Lu.M
LeBron James in Luka Dončić

Sezona košarkarjev iz mesta angelov se je končala izredno klavrno. Jezerniki so v polfinalu zahodne konference s 4:0 izgubili proti aktualnim prvakom iz Oklahome. Kljub odsotnosti Luke Dončića je "metla" daleč od sprejemljivega izida za eno največjih franšiz v ligi NBA. V poletju bo ena glavnih tem prihodnost zimzelenega LeBrona Jamesa.

LeBron James je vlekel niti Lakersov v končnici lige NBA
LeBron James je vlekel niti Lakersov v končnici lige NBA
FOTO: AP

Izredni LeBron James je postal prvi košarkar, ki je v ligi NBA vpisal 23 sezon. Zimzeleni 41-letnik kljub svoji starosti še zdaleč ni razočaral v letošnji sezoni. Za veliko ljudi najboljši košarkar vseh časov je v povprečju dosegel dobrih 21 točk, šest skokov in sedem podaj, statistični izkupiček, ki se ga ne bi sramovali niti njegovi še enkrat mlajši soigralci. Če se bo LeBron odločil, da zaigra še v svoji 24. sezoni, vodstvo Lakersov čaka pomembna odločitev, ki jo bodo morali sprejeti poleti.

James je letos zaslužil dobrih 52 milijonov dolarjev, z izpadom iz konferenčnega polfinala pa se je tudi uradno izteklo podaljšanje, ki ga je podpisal pred začetkom aktualne sezone. Pri jezernikih si 41-letnika želijo obdržati v svojih vrstah, a mu obenem niso pripravljeni ponuditi enako težke pogodbe. Glede na to, da po vseh statističnih podatkih še vedno spada med najboljših 25 igralcev v ligi, je naivno od njega pričakovati, da bo znižanje plače sprejel brez določenih zagotovil.

Preberi še 'Dončić je naš partner in vodja, okrog katerega želimo graditi ekipo'

Najpomembnejše je zagotovo, da glavni pri jezernikih Rob Pelinka s pametnim kadrovanjem poskrbi, da bo ekipa iz Kalifornije v naslednji sezoni bolj konkurenčna. Odsotnost Luke Dončića v končnici je seveda nesrečna in jo je nemogoče napovedati, a varno lahko rečemo, da se varovancem JJ-a Redicka tudi s pomočjo slovenskega superzvezdnika ne bi pisalo dobro. Po besedah novinarja ameriškega ESPN-a Briana Windhorsta naj bi bil LeBron odprt za manjšo pogodbo, če bi v mesto angelov prišla vsaj dva dobra košarkarja, ki bi znatno povečala možnost jezernikov za osvojitev prstana leta 2027.

Bronny in LeBron James
Bronny in LeBron James
FOTO: AP

Če mu te možnosti ne bodo ponudili na zahodni obali ZDA, se zna zgoditi, da bo svojo srečo iskal drugje. Iz romantičnih razlogov ga veliko javnosti povezuje s povratkom v Cleveland, kjer je davnega leta 2003 začel svojo bogato kariero, pred desetletjem pa uprizoril enega največjih košarkarskih podvigov, ko je v finalu po zaostanku s 3:1 premagal zvezdniško ekipo Golden State Warriors in v rojstni kraj prinesel prvi prstan v zgodovini. Kavalirji, ki so redni del sezone končali na četrtem mestu vzhodne konference, so na pragu velikega presenečenja. S 3:2 trenutno vodijo proti najbolje uvrščenemu moštvu iz Detroita, o vozovnici za konferenčni finale, kjer jih čaka ekipa New York Knicks, bo tako odločala sedma tekma.

Na vprašanje o LeBronovi prihodnosti ni znal odgovoriti niti njegov sin Bronny James, ki je pri jezernikih odigral uvodno sezono v ligi NBA: "Ne bom vam lagal, pojma nimam, kakšna bo njegova odločitev. Zagotovo lahko nadaljuje z igranjem med elito, to je očitno. Po tako dolgi karieri sam najbolje ve, ali še želi igrati, kakršnokoli odločitev bo sprejel, verjamem, da bo pravilna."

la lakers lebron james podaljšanje pogodbe luka dončić

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vrtnar_1
15. 05. 2026 19.54
Nižjo plačo bi moral sprejeti Luka na račun tega, da pripeljejo še eno top zvezdo. Tako bi si bistveno povečali možnost za prstan...
Odgovori
+1
1 0
cekinar
15. 05. 2026 19.33
bolje za miljon odsedet na klopi,kot skromnih 5 jurjev penzije,...še nekateri pri nas majo tiste borčevske pokojnine verjetno višje.
Odgovori
+2
2 0
Anion6anion
15. 05. 2026 19.04
Pa še to, Dončić s svojimi kilami in otrocarijami ne bo igral do svojega 41 .leta. itak je vrhunec že pokazal.
Odgovori
+1
2 1
Anion6anion
15. 05. 2026 19.03
Spet pretiravate z naslovom. Le bron se bo odločil kot njemu ustreza , in ne kot vi mislite , da se bo oziral na Dončića
Odgovori
+2
3 1
