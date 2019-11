Bo Luka Dončić postal najbogatejši Slovenec?

Čez lužo mediji hudomušno razglabljajo o tem, da v Ameriki Luka Dončič ne more legalno kupiti niti piva, obeta pa se mu podpis več deset, ali sto milijonov vrednega dogovora za športne copate, ki so pri njem ves čas tako ali drugače v ospredju.

Zaradi njegovih vrhunskih predstav in mladosti bi moral biti Luka Dončić magnet za vse sponzorje s srčnim utripom, so zapisali ameriški mediji. Ravno v tem trenutku mediji preigravajo scenarije, katere športne copate bo Dončić nosil v prihodnjih letih. Trenutno namreč nima pogodbe, ki jo je prej imel z Nikom.

Na zadnji tekmi so tako mnogi pogledovali v strupeno zelene Under armourke, ki so takoj podžgale govorice o tem, ali je morda podpis z opremljevalcem blizu. Luka ja novinarska vprašanja odpravil na kratko: "Sem brez pogodbe za športne copate, zato preizkušam različne."

Connor Terry, tržnik Dallas Mawericksov, poudarja, da je Dončić med prvih deset po prodanih dresih v spletni prodajalni NBA.com. "Ima največ prodanih dresov med igralci Mavericksov. Predstavlja približno tretjino vseh prodanih produktov v naši ekipi. Želimo mu najboljše. Upam, da vzpostavi svojo znamko in jo vnovči." Terry je izpostavil, da ima Dončić veliko sledilcev na družbenih omrežjih, kar je pomemben del njegove vrednosti.

Luka Dončić ima z neverjetnim začetkom sezone in potencialnim nadaljevanjem v tem stilu odprto pot med najkoristnejše igralce lige. In kaj je skupnega vsem njim od leta 2008? Dobra pogodba z najboljšimi znamkami, še pravijo ameriški mediji.