Jokić je Rigi pomahal v slovo, bo Dončić Slovenijo popeljal v četrtfinale?

Po tem, ko se je Nikola Jokić poslovil od EuroBasketa in Rige, sta Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo največja zvezdnika na prvenstvu v Latviji. Lokalni navijači si bodo oba zvezdnika lahko ogledali danes, za Dončića in soigralce pa bodo poleg številnih slovenskih navijačev v Areni Riga pesti stiskali tudi ljubitelji košarke v domovini. Mnogi izmed njih so pred odhodom slovenskih košarkarjev v Katovice in dveh bolečih porazih na začetku skupinskega dela dvomili v uspeh na prvenstvu, tri zaporedne zmage, izjemna igra proti Izraelu in neverjetne predstave najmlajšega kapetana na prvenstvu pa vlivajo upanje, da Slovenija ne bo šla po poti Srbije.
Nasproti jim bodo stali odločni Italijani, ki so vedno neugoden nasprotnik, na tem prvenstvu pa so pod taktirko strastnega Gianmarca Pozzecca postali reprezentanca z najboljšo obrambo. Nasprotnikom dovolijo le 66,6 točke na tekmo, na drugi strani pa se bodo morali zoperstaviti drugemu najboljšemu napadu na svetu in Luki Dončiću, ki deluje neustavljivo. Z 32,4 točkami na tekmo je najboljši strelec prvenstva, z 84,4 asistencami na tekmo najboljši asistent, njegove mnoge kritike pa bo utišalo tudi dejstvo, da je do zdaj zbral največ ukradenih žog na tekmo (3,2).
Italija je do zdaj na prvenstvu izgubila le eno tekmo, boljša pa je bila prav Grčija z Giannisom na čelu. Slovenija se bo na svojega kapetana zagotovo lahko zanesla, njegovi soigralci pa bodo morali igrati odlično predvsem v obrambi. Pozzecco se je pred obračunom z Grčijo pošalil, da bodo njegovi varovanci Giannisa lahko ustavili zgolj s pomočjo ostrostrelca v dvorani, pred obračunom s Slovenijo pa nam je z nasmehom na obrazu zagotovil, da bo moral biti tokrat ostrostrelec še bolj spreten in natančen proti fizično izjemno pripravljenemu Dončiću. Zmagovalca obračuna v četrtfinalu čaka na tem prvenstvu neverjetno močna Nemčija, ki nazivu aktualnega svetovnega prvaka želi dodati še evropsko krono. Sobota v Rigi je dokazala, da je vse mogoče, zato kanček optimizma pred obračunom osmine finala ni zgrešen. Upajmo, da bo Luka Dončić s soigralci svoje kovčke pustil nedotaknjene tudi po nedelji.
