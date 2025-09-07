Svetli način
Košarka

Jokić je Rigi pomahal v slovo, bo Dončić Slovenijo popeljal v četrtfinale?

Rig, 07. 09. 2025 08.42 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
20

Sobotni obračuni v osmini finala letošnjega EuroBasketa so dokazali, da lahko na tem prvenstvu vsakdo premaga vsakogar. Švedska in Portugalska sta vodili ob polčasih obračunov s favoriziranima Turčijo in Nemčijo in na koncu vendarle izgubili. Veliki met pa je uspel Finski, ki je v večernem obračunu premagala glavne kandidate za zlato medaljo Srbe. Slovenija je na to prvenstvo prispela z obilico pesimizma doma, vse boljše predstave in seveda prisotnost Luke Dončića pa so razlogi za tihi optimizem pred obračunom z Italijo. Bo slovenskim košarkarjem uspel preboj v četrtfinale? Tekma se začne ob 17.30, spremljali jo boste lahko na naši spletni strani.

Anketa Arhiv
Se bo Slovenija uvrstila v četrtfinale EuroBasketa?

Po tem, ko se je Nikola Jokić poslovil od EuroBasketa in Rige, sta Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo največja zvezdnika na prvenstvu v Latviji. Lokalni navijači si bodo oba zvezdnika lahko ogledali danes, za Dončića in soigralce pa bodo poleg številnih slovenskih navijačev v Areni Riga pesti stiskali tudi ljubitelji košarke v domovini. Mnogi izmed njih so pred odhodom slovenskih košarkarjev v Katovice in dveh bolečih porazih na začetku skupinskega dela dvomili v uspeh na prvenstvu, tri zaporedne zmage, izjemna igra proti Izraelu in neverjetne predstave najmlajšega kapetana na prvenstvu pa vlivajo upanje, da Slovenija ne bo šla po poti Srbije.

Luka Dončić na tem prvenstvu igra izjemno
Luka Dončić na tem prvenstvu igra izjemno FOTO: Profimedia

Nasproti jim bodo stali odločni Italijani, ki so vedno neugoden nasprotnik, na tem prvenstvu pa so pod taktirko strastnega Gianmarca Pozzecca postali reprezentanca z najboljšo obrambo. Nasprotnikom dovolijo le 66,6 točke na tekmo, na drugi strani pa se bodo morali zoperstaviti drugemu najboljšemu napadu na svetu in Luki Dončiću, ki deluje neustavljivo. Z 32,4 točkami na tekmo je najboljši strelec prvenstva, z 84,4 asistencami na tekmo najboljši asistent, njegove mnoge kritike pa bo utišalo tudi dejstvo, da je do zdaj zbral največ ukradenih žog na tekmo (3,2).

Preberi še 'Čeprav vas je zgolj dva milijona, imate neverjetno košarkarsko kulturo'

Italija je do zdaj na prvenstvu izgubila le eno tekmo, boljša pa je bila prav Grčija z Giannisom na čelu. Slovenija se bo na svojega kapetana zagotovo lahko zanesla, njegovi soigralci pa bodo morali igrati odlično predvsem v obrambi. Pozzecco se je pred obračunom z Grčijo pošalil, da bodo njegovi varovanci Giannisa lahko ustavili zgolj s pomočjo ostrostrelca v dvorani, pred obračunom s Slovenijo pa nam je z nasmehom na obrazu zagotovil, da bo moral biti tokrat ostrostrelec še bolj spreten in natančen proti fizično izjemno pripravljenemu Dončiću. Zmagovalca obračuna v četrtfinalu čaka na tem prvenstvu neverjetno močna Nemčija, ki nazivu aktualnega svetovnega prvaka želi dodati še evropsko krono. Sobota v Rigi je dokazala, da je vse mogoče, zato kanček optimizma pred obračunom osmine finala ni zgrešen. Upajmo, da bo Luka Dončić s soigralci svoje kovčke pustil nedotaknjene tudi po nedelji. 

italija slovenija eurobasket luka dončić
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ŠeVednoPlešem
07. 09. 2025 14.33
-2
Mislim lahko se nas Italijani ustrašijo ..., lahko jih dobimo na levi nogi, načeloma je vse možno, ko gre za eno tekmo ... prvenstva so zato zanimiva, ko ena tekma odloča o izpadu ali napredovanju. Nisem verjel, da se lahko uvrstimo v osmino finala, zdaj pa mi počasi ratuje reprezentanca všeč ... vse je mogoče :)
ODGOVORI
0 2
Kriss-slo
07. 09. 2025 14.47
ma ti si en navaden de..il,navijac zenskih skokov ,ki zoge od blizu vidu nisi..na tvojem mestu bi se skril v luknjo in bil tiho..ze danes znas spet menjavat trenerja
ODGOVORI
0 0
ddolores
07. 09. 2025 14.30
+2
Najboljš obramba je - obramba!
ODGOVORI
2 0
dark Cat
07. 09. 2025 14.29
tudi Doncic bo pomahal
ODGOVORI
0 0
Igi31
07. 09. 2025 14.16
+1
grok pravi da je 50/50 % lahko zmagamo mi ali italjani. Baje imajo italjani boljšo obrambo.
ODGOVORI
1 0
Sulica 81
07. 09. 2025 14.13
+3
doncic bo tudi sel z ekipo po poti jokica.
ODGOVORI
3 0
Primož Rus
07. 09. 2025 14.07
+1
FORCA,ITALIJA !!!
ODGOVORI
3 2
Z O V
07. 09. 2025 14.15
+1
FORCA ITALIA
ODGOVORI
1 0
Kriss-slo
07. 09. 2025 14.06
+2
v primeru zmage pade v vodo vse vase pametovanje o sekulicu..italjani seveda mnogo kvalitetnejsi ce izvzamemo oba zvezdnika ...
ODGOVORI
3 1
Magic-G-spot
07. 09. 2025 14.21
+1
Tvoje pametovanje pade v obeh primerih. Sekulic mora odit ce zelimo imet reprezentanco, ki bo na vsakem turnirju kandidatka za medaljo in pripeljat enega pravega strokovnjaka.
ODGOVORI
1 0
Kriss-slo
07. 09. 2025 14.48
tako kot jaz napisem tako skoraj vedno tudi je...in ne ti meni o pametovanju ker nimas pojma..kako bomo mi racunal na medaljo z 2 razrednimi igralci...KAKO???brez doncica smo v rangu belgije ukrajine be..o zaslepljen
ODGOVORI
0 0
Kriss-slo
07. 09. 2025 14.03
+1
tezka bo..nikolic ne more 3 zekme zapoted dobro igrat ker drugac bi igral v evroligi ne pa v tam..prelic bo moral dodati poleg doncica...omic tudi..obramba proti ozraelu ni bila dobra..s tako igro izraela ,kot z nami,proti grciji nima niti malo sans..vse je pa odvisno od doncica..brez njega mamo tezsve tudi z ukrajino..taksna je pac trenutna kvaliteta,kjer je tudi klop krazla oz neizkusena
ODGOVORI
2 1
24 urni trač medij
07. 09. 2025 14.00
+1
Ne,ni samo Doncic!!!!! Bluzaci! Ampak je cela ekipa!
ODGOVORI
2 1
G. Papež
07. 09. 2025 13.51
+0
Gremo fantje - na zmagooo💪💪💪
ODGOVORI
2 2
Ayiluss
07. 09. 2025 13.51
+5
Tudi Slovenci bomo danes pomahali v slovo.
ODGOVORI
8 3
G. Papež
07. 09. 2025 14.08
+0
Mislim, da se motiš, naši so vedno boljši. Bomo videli.
ODGOVORI
1 1
Magic-G-spot
07. 09. 2025 13.45
+9
Danes se bo videlo ali so res dvignili formo ali pa je proti Izraelcem zmanjkalo goriva. Bom po tekmi vec napisal.
ODGOVORI
9 0
07. 09. 2025 13.40
+1
Kadar Slovenija izgublja je tu 500 komentarjev. Celo takih primitivnih zakaj je luka kupil avto za 2mio, namesto da vsakem Slovencu podari 1 euro ? Ko pa kaže bolje ni nič glasu od navijačev.
ODGOVORI
4 3
Vakalunga
07. 09. 2025 13.23
+6
Luka je nesporno naj, ampak brez pomoči ostalih ne bo šlo ))
ODGOVORI
6 0
Castrum
07. 09. 2025 13.21
+12
Slovenijo v četrfinale in dlje lahko popelje samo cela ekipa, ne pa Luka sam
ODGOVORI
12 0
