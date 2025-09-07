Jokić je Rigi pomahal v slovo, bo Dončić Slovenijo popeljal v četrtfinale?

Sobotni obračuni v osmini finala letošnjega EuroBasketa so dokazali, da lahko na tem prvenstvu vsakdo premaga vsakogar. Švedska in Portugalska sta vodili ob polčasih obračunov s favoriziranima Turčijo in Nemčijo in na koncu vendarle izgubili. Veliki met pa je uspel Finski, ki je v večernem obračunu premagala glavne kandidate za zlato medaljo Srbe. Slovenija je na to prvenstvo prispela z obilico pesimizma doma, vse boljše predstave in seveda prisotnost Luke Dončića pa so razlogi za tihi optimizem pred obračunom z Italijo. Bo slovenskim košarkarjem uspel preboj v četrtfinale? Tekma se začne ob 17.30, spremljali jo boste lahko na naši spletni strani.

Po tem, ko se je Nikola Jokić poslovil od EuroBasketa in Rige, sta Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo največja zvezdnika na prvenstvu v Latviji. Lokalni navijači si bodo oba zvezdnika lahko ogledali danes, za Dončića in soigralce pa bodo poleg številnih slovenskih navijačev v Areni Riga pesti stiskali tudi ljubitelji košarke v domovini. Mnogi izmed njih so pred odhodom slovenskih košarkarjev v Katovice in dveh bolečih porazih na začetku skupinskega dela dvomili v uspeh na prvenstvu, tri zaporedne zmage, izjemna igra proti Izraelu in neverjetne predstave najmlajšega kapetana na prvenstvu pa vlivajo upanje, da Slovenija ne bo šla po poti Srbije.

Luka Dončić na tem prvenstvu igra izjemno FOTO: Profimedia icon-expand

Nasproti jim bodo stali odločni Italijani, ki so vedno neugoden nasprotnik, na tem prvenstvu pa so pod taktirko strastnega Gianmarca Pozzecca postali reprezentanca z najboljšo obrambo. Nasprotnikom dovolijo le 66,6 točke na tekmo, na drugi strani pa se bodo morali zoperstaviti drugemu najboljšemu napadu na svetu in Luki Dončiću, ki deluje neustavljivo. Z 32,4 točkami na tekmo je najboljši strelec prvenstva, z 84,4 asistencami na tekmo najboljši asistent, njegove mnoge kritike pa bo utišalo tudi dejstvo, da je do zdaj zbral največ ukradenih žog na tekmo (3,2).