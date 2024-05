Bo Luka manj kot 48 ur pozneje nared za novo ključno tekmo?

Po visokem porazu na prvem obračunu (117:95) in podpovprečni predstavi Luke Dončića, ki je tekmo zaključil z 19 točkami, šestimi skoki in devetimi podajami, je Dallas drugi obračun dobil po tem, ko ga je Dončić začel odlično, zaključil pa z 29 točkami, 10 skoki in sedmimi podajami. Kljub temu je bilo jasno, da težave s kolenom, ki ga spremljajo že od začetka končnice, ne bodo hitro odpravljene.