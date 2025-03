Bo moral Dallas zaradi pravil lige NBA predajati svoje tekme?

Pri Dallasu so se Luki Dončiću na zadnji dan prestopnega roka zahvalili za sodelovanje in ga presenetljivo prepustili Lakersom.

Ko bosta Edwards in Williams dosegla limit tekem, ki jih lahko odigrata na dvostranskih pogodbah, bo Dallasu pretila možnost, da bo tekme enostavno prisiljen predajati. Pravila lige NBA namreč velevajo, da mora biti za vsako tekmo prijavljenih vsaj osem košarkarjev, v nasprotnem primeru mora ekipa tekmo predati.

Številni so to pravilo v preteklosti zaobšli tako, da so prijavili že poškodovane košarkarje, ki so na začetku za nekaj sekund stopili na parket, nato pa s klopi spremljali nadaljevanje pod pretvezo, da so se znova poškodovali. Liga NBA ima možnost, da ekipe, ki zavajajo s stanjem poškodovanih, finančno kaznuje. Zato je ta praksa iz leta v leto manj pogosta.

Dobra novica v poplavi slabih za Dallas je, da se bodo P. J. Washington, Jaden Hardy in Kai Jones po vsej verjetnosti kmalu vrnili. Sports Illustrated pa kljub temu piše, da za Dallas sploh ne bi bilo slabo, če bi do konca sezone tekme kar predajali. "Morda bi bilo celo bolje, če bi se posvetili temu, kako čim bolj pasti na lestvici in si tako zagotoviti boljše možnosti na naboru, kot se boriti za mesto v play-inu in se nato pomeriti z Oklahomo v prvem krogu končnice," so zapisali.