Bo NBA liga končno začela pravilno šteti korake?

"Vsak branilec v ligi NBA nosi žogo, pogosto. Tudi najboljši igralci pogosto nosijo žogo," je jalovo obrambo svojega soigralca, s katerim se je med pripravami na sezono pošteno sprl, začel Draymond Green . "Rad bi videl ali je to po novem točka poudarka. Nisem prepričan koliko dosojenih korakov sem videl letos, tako da dosoditi korake enemu igralcu kar trikrat na eni tekmi ... Njim so korake dosodili samo enkrat. Rad imam Kyla ( Lowryja ) in Jimmyja ( Butlerja ) (igralca Miamija op.a.), odlična sta, ampak oba pogosto nosita žogo in njihovo moštvo je prejelo samo en prekršek korakov. Očitno koraki le niso tako pomembna točka poudarka," je dejal vidno nezadovoljni aktualni prvak lige.

Jordan Poole je med tekmo večkrat vidno izrazil svoje nezadovoljstvo z odločitvami sodnikov. Njegov trener Steve Kerr je po tekmi priznal, da ima Poole težave z nošenjem žoge, vendar verjame, da ni edini v ligi. "Očitno je liga danes poslala elektronsko sporočilo in iskreno svojega e-maila nisem preverjal. Šokiralo me je, ker to počne praktično celotna liga. To počnejo vse odkar je Allan Iverson sodnike prepričal, da to niso koraki. To kar Jordan (Poole) počne so koraki, ampak to počne celotna liga. Očitno moram na dneve tekem začeti preverjati svoja elektronska sporočila," je dejal Kerr. Zanimivo bo videti ali bodo sodniki tudi na preostalih tekmah tako strogi, ker bodo v tem primeru imeli polne roke dela.