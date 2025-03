Bo NBA ustanovila svojo evropsko košarkarsko ligo?

Vodstvo NBA naj bi preučilo predlog, po katerem bi za evropski del tekmovanja ustanovili ligo za osem do deset moštev. Med temi ekipami naj bi bile tudi štiri takšne, ki zdaj igrajo v Evroligi. Poleg tega naj bi ustanovili nove klube v velikih mestih, kot sta Pariz in London, v razvoj katerih naj bi vložili do 500 milijonov evrov.

Predstavnik NBA je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da bodo o evropski ligi razpravljali ta teden, odločitve pa bodo sprejemali v dogovoru s krovno mednarodno zvezo Fibo. Govorice o nameravani širitvi NBA v Evropo so v zadnjih mesecih dobile nov zagon, nenazadnje je tudi izvršni direktor lige Mark Tatum oktobra lani namignil, da je to neizkoriščena priložnost za razvoj športa v regiji. "Osredotočamo se na sodelovanje s Fibo in našimi partnerji, da bi to priložnost izkoristili za še večjo rast košarke," je takrat dejal. Dodal je, da je ta šport sicer zelo priljubljen v Evropi, a ima le enoodstotni tržni delež, prav na tem področju pa v NBA vidijo svojo priložnost.

Poslovno-športni portal Sportico dodaja, da bo NBA po tem predlogu nakup mest za udeležbo v evropskem delu tekmovanja ponudila različnim vlagateljem, kot so zasebni investitorji, finančni skladi, bogati posamezniki, pa tudi evropski košarkarski klubi. NBA bo imela ta teden sestanek upravnega odbora, na dnevnem redu sicer ni formalnega glasovanja o predlogu evropske lige NBA, a naj bi se lastniki klubov o tem vseeno pogovarjali, dodaja AFP.