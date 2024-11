Bo niza Cedevite Olimpije brez zmage v Zadru vendarle konec?

Članska zasedba Cedevite Olimpije je v petek odpotovala v Dalmacijo, kjer se bo pomerila z domačo ekipo Zadra. Po sedmih odigranih tekmah se ekipi na lestvici tekmovanja nahajata na 12. oz. 13. mestu, z enakim izkupičkom zmag in porazov. Oboji so zbrali dve zmagi in doživeli pet porazov.

Mitrović še ni okreval, isto velja za Lemarja

V Zadar z ekipo nista odpotovala glavni trener Zvezdan Mitrović, ki okreva po rutinskem zdravstvenem posegu po težavah s hrbtom, ter Brynton Lemar. Slednji je v sredo opravil zdravstveni pregled, ki je pokazal, da okrevanje po poškodbi stopala na tekmi drugega kola evropskega pokala proti Venezii poteka po predvidenem načrtu.

Lemar bo v tem tednu preventivno nadaljeval z individualnim delom ob maksimalni obremenitvi, pričakovati pa gre, da se bo ekipnim treningom priključil v času tekmovalnega premora, so sporočili na klubski spletni strani. Prihodnji torek bo od poškodbe, ki jo je staknil 1. oktobra, minilo šest tednov.