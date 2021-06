Bo Nowitzki rešil krizo pisarne Dallasa? Prevzema funkcijo posebnega svetovalca

Kot so pojasnili na spletni strani Dallasa, bo Nowitzki pomagal pri iskanju novega trenerja in generalnega menedžerja, imel pa bo še druge zadolžitve, povezane z odločitvami v klubu. "Mark Cuban mi je ponudil to vlogo in vesel sem, da lahko pomagam. Tako Donnie Nelson kot Rick Carlisle sta bila moja mentorja in imela sta veliko vlogo pri mojih uspehih in razvoju kluba. Pogrešal ju bom, a zdaj je pomembno, da bom pomagal Marku, da naredimo korak naprej," je pojasnil nekdanji nemški košarkar. V ligi NBA je Nowitzki edini igralec, ki je kar 21 sezon preživel v isti ekipi, leta 2011 pa ji je pomagal tudi do edinega naslova prvaka NBA doslej.