Bo ob poškodbi Porzingisa Boban Marjanović tisti, ki bo pod obročema vlekel voz Dallasa?

Marjanović namreč ni v stalni rotaciji Dallasa, predvsem zato ker je s svojo višino lahko premalo okreten v obrambi proti ekipam, ki gojijo hitrejšo košarko. A vendarle: četudi ne igra nekaj tekem, Marjanović ostaja v pripravljenosti in lahko nato (nepričakovano) eksplodira na tekmi, na kateri dobi več priložnosti za igro. In tako je bilo tudi na zadnjem obračunu s San Antoniom (tokrat je temu bilo tako predvsem zaradi poškodb v taboru Dallasa, saj sta manjkala tako Kristaps Porzingis kot Maxi Kleber), na katerem je zbral 17 točk in pet skokov v vsega 15 minutah igre. Marjanović je sicer v tej sezoni lige NBA na parketu prebil vsega 29 minut in zbral prav toliko točk. Povedano drugače: v vsaki minuti igre zbere po eno točko. Kar daje vedeti, da bi bila njegova napadalna statistika, v kolikor bi igral več, zagotovo bolj žlahtna.

In če se bodo težave prvega centra Dallasa Kristapsa Porzingisa, ki je bil v zadnjih dveh sezonah precejkrat poškodovan, nadaljevale, utegne Marjanović v prihodnje vendarle dobiti nekaj več minut za igro. Izpostaviti gre tudi Bobijev izjemen met iz igre, pohvali se namreč lahko kar s 77-odstotnim metom iz igre. To je celo več, kot ga ima odstotkovno najboljši strelec lige po uradni statistiki, tj. Rudy Gobert (73,8 %). A ker ima srbski velikan premalo poskusov na tekmo (3,3; moral bi imeti vsaj 3,7), Marjanovića na lestvico najboljših strelcev v ligi NBA niso vključili.