Bo obračun s Joventutom (končno) prinesel upanje na boljše čase?

Cedevita Olimpija je v tem trenutku "podhranjeno" moštvo v več pogledih. Popolna nemoč sredi prejšnjega tedna na uvodu v novo evropsko sezono in prava mala rezultatska katastrofa na gostovanju v Beogradu v ligi ABA sta že prižgali prve alarme v Stožicah. Zasedba, ki ima v svojih vrstah paleto tujih košarkarjev vprašljive kakovosti in Jako Blažiča v vlogi njenega kapetana, za zdaj deluje na zelo nizkih obratih.

Morebitna zmaga nad favoriziranim tekmecem iz dežele evropskih in svetovnih prvakov bi gotovo pomenila velikansko presenečenje. Sploh glede na prikazano na začetku letošnje sezone, ko ljubitelji zeleno-oranžnih nimajo niti enega pravega razloga za optimizem in ki so kljub vnovičnim številnim spremembam v igralskem kadru pričakovali precej drugačno podobo njihovih ljubljencev na parketu.

Da bo glavobol glavnega trenerja Simoneja Pianigianija še večji, jutri v največjo slovensko športno dvorano prihaja moštvo španskega Joventuta iz Badalone, ki je v uvodnem srečanju Eurocupa presenetljivo na domačem parketu moralo priznati premoč turškemu Bešiktašu. "Po Hapoelu in Crveni zvezdi je pred nami tretja zahtevna tekma, upam pa, da bomo prikazali drugačen obraz, ker igramo na domačem parketu. Joventut ima veliko zelo dobrih igralcev z izkušnjami, tudi z igranjem v Evroligi. Številni igralci so že vrsto let del ekipe z istim trenerjem, zato vedo, kako igrati in nadzorovati potek igre, zagotovo pa bo Joventut zelo motiviran po tem, ko je na prvi domači tekmi doživel poraz proti Bešiktašu v zaključku srečanja. Pričakujem, da moji fantje ne izgubijo zaupanja vase," pred tekmo drugega kroga Eurocupa pravi strateg ljubljanskih košarkarjev, ki v primerjavi s predhodnima porazoma pričakuje določen napredek v igri svojih varovancev.

"Moramo delati, obenem pa nas do konca oktobra čaka veliko število tekem. Naša naloga je, da treniramo in napredujemo, igramo in skušamo zabeležiti zmage oziroma pokazati napredek. Če izgubljamo, pa se ne smemo predati, kot se je to zgodilo proti ekipam, ki so v boljšem položaju kot mi. To moramo spremeniti, če želimo postati resna ekipa v najkrajšem možnem času. Še naprej moramo delati, da napredujemo, saj je naš glavni cilj, da napredujemo iz dneva v dan. Vsi skupaj se trudimo vsak dan in le na ta način bomo napredovali. Moramo biti mentalno čvrsti, ker naši tekmeci radi nadzorujejo tempo igre na igrišču. Če bomo k tekmi pristopili s pravim pristopom, lahko zabeležimo zmago," optimistično razmišlja Pianigiani.

Tudi kapetan Cedevite Olimpije si želi drugačne podobe moštva, ki si je pred začetkom letošnje sezone za največja cilja začrtalo vnovično uvrstitev v polfinale regionalne lige ABA in boj za končnico Eurocupa.

"Glede na to, da za nami ni lahek teden, nestrpno pričakujemo sredino tekmo. K sreči je sezona takšna, da si tekme sledijo na dva oziroma tri dneve, zato se veselimo prve domače tekme v BKT EuroCupu. Zavedamo se, da trenutno naše stanje ni optimalno, v dneh, ki jih imamo na voljo do obračuna z Joventutom, pa bomo napravili vse, da se čim bolje pripravimo na tekmo," pravi Blažič.