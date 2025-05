Bo Olimpija le izkoristila novo priložnost, da potrdi naslov? Dati moramo več od sebe

Olimpija in Radomlje sta se v tej sezoni odigrala štiri medsebojne tekme. Trikrat so se pomerili v prvenstvu in enkrat v pokalu, vselej pa so se veselili varovanci Victorja Sancheza. Ob tem so dosegli devet zadetkov, prejeli le enega. "V zadnjem krogu nismo prišli do zmage, čeprav smo imeli več kot uro igralca več. Potrebno je bilo prevzeti odgovornost, se pa moramo sedaj zbrati, pokazati boljšo predstavo pred domačimi navijači in zmagati tekmo ter tako potrditi naslov prvaka," za uradno spletno stran kluba pravi Marko Brest.