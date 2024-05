Bo Partizan uspel izenačiti serijo?

Prva tekma med večnima mestnima tekmecema je v nabito polnem Pionirju z infarktno končnico poskrbela za pravo poslastico. Na račun uspešnega izvajanja prostih metov v najbolj napetih trenutkih so na koncu slavili Zvezdaši s 85:82. V taboru črno-belih je bil izredno razpoložen James Nunnally , ki je dosegel 27 točk, a to ni zadostovalo za break Partizana.

"Fantastična tekma, čestitke Crveni zvezdi za zmago. Resnično sem ponosen na predstavo svoje ekipe, to sem jim že povedal v garderobi. Še naprej bomo dajali vse od sebe v nadaljevanju te finalne serije," je bil po tekmi kljub porazu zadovoljen legendarni trener Željko Obradović.

Manj zadovoljen je bil srbski strokovnjak z dogodki ob koncu tekme, ko se je povsem nerazumljivo ustavila ura.

"Če predstavniki za zapisniško mizo ustavijo čas, potem je to velik problem. To se je zgodilo, ostalo je 24 sekund do konca tekme in 11 sekund za konec Zvezdinega napada. To ni normalno, to je popolnoma neobičajno, zato pričakujem, da nam bo nekdo razložil nastalo situacijo," je povedal Obradović.