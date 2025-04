Bo PSG kmalu vstopil tudi v svet košarke in se pridružil ligi NBA?

OGLAS

Katarci v pogovorih z NBA o širitvi v Evropo Kot poroča francoski Le Parisien, so lastniki PSG-ja, Qatar Sports Investments, na čelu z Nasserjem Al-Khelaifijem v pogovorih s predstavniki lige NBA glede vključitve oziroma širitve ameriške lige v Evropo. "Izrazili smo zanimanje," je dejal tiskovni predstavnik pariškega velikana in potrdil pristop ameriške košarkarske organizacije. Možnosti sta dve – katarski investitorji bi kupili pariški košarkarski klub, ki nastopa v Evroligi, in ga spremenili v klub, ki bo lahko tekmoval v ligi NBA, ali pa bi ustvarili popolnoma nov klub s sedežem v Parizu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

NBA razmišlja o več evropskih ekipah Kot je zapisal The Athletic, ima vodja lige NBA Adam Silver v mislih še nekaj evropskih ekip, ki bi jih vključil v ligo NBA. To so Real Madrid, Barcelona, Asvel in Fenerbahče. Španska spletna stran Sportico je nedavno omenila ustanovitev prvenstva do leta 2026/2027 s približno 10 ekipami. 11 mest v sedmih državah naj bi imelo prednost: Madrid, Barcelona, München, Berlin, London, Manchester, Milano, Rim, Carigrad, Atene in Pariz.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Lokacije niso naključje. Liga NBA se želi uveljaviti v mestih, kjer se nahajajo priljubljeni, finančno močni nogometni klubi, ki so predvsem svetovno priznane blagovne znamke, s katerimi bi lahko sodelovala. City in United v Manchestru, Bayern v Münchnu, Real in Atletico v Madridu, PSG v Parizu ... Kako bi nova liga delovala? Gre za projekt, ki bi lahko stekel že prihodnje leto, a še ni jasno, kako bo usklajen z obstoječo Evroligo. Nova liga naj bi bila vključena v trenutni tekmovalni sistem evropske košarke, pri čemer bi moštva ob tem nastopala tudi v domačem prvenstvu in bi se vanjo lahko uvrstila prek kvalifikacij. "Evropska košarkarska skupnost je ponosna na svojo sedem desetletij dolgo zgodovino mednarodnih klubskih tekmovanj in talente, ki jih je proizvedla v tem času," je povedal generalni sekretar Fibe Andreas Zagklis. Ob tem je izrazil še prepričanje, da se v evropski košarki skriva neomejen potencial, o čemer pričajo njena priljubljenost in uspehi v mednarodnih reprezentančnih tekmovanjih. "Nova liga bo tako združevala poslovno sposobnost lige NBA in mednarodne izkušnje Fibe glede tega, kako privabiti nove navijače in investitorje ter povečati koristi klubov in ustvariti sinergijo med vsemi deležniki," je dodal Zagklis.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zelo optimističen glede novega projekta je tudi Adam Silver. "NBA in Fiba želita enotno graditi na bogati tradiciji evropske košarke. Veselimo se sodelovanja in ustvarjanja nove lige za navijače po vsem kontinentu." Krovni košarkarski organizaciji sta namero o sodelovanju uradno sporočili v četrtek. Pogovori o tem naj bi sicer potekali že eno leto, vanje pa so bili vključeni potencialni investitorji, ekipe in komercialni partnerji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči