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Bo Stefan Joksimović postal nov Dončić?

Trento, 03. 08. 2026 09.05 pred 19 minutami 3 min branja 7

Avtor:
H.B.
Stefan Joksimović

Stefan Joksimović je v finalu evropskega prvenstva do 18 let, v katerem je Slovenija s 88:71 premagala Italijo, dosegel 24 točk, osem skokov in pet podaj. Tako je bil pričakovano izbran za najkoristnejšega košarkarja (MVP) na EP. Prav zaradi takšnih predstav je pokazal, zakaj je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo že šestkrat nastopil za slovensko člansko reprezentanco.

17-letni Stefan Joksimović je na turnir prišel kot obetaven igralec, ki je kljub svoji mladosti že nekaj časa na radarju lige NBA zaradi svojih nastopov v slovenskih mladinskih reprezentancah, pri Baskonii v španski ligi ter v zadnjem času tudi v slovenski članski reprezentanci.

S povprečjem dobrih 23 točk in 6,7 skoka na tekmo je izpolnil visoka pričakovanja pred prvenstvom. Joksimović je zelo učinkovit košarkar. S 54,3-odstotno uspešnostjo metov iz igre, 46,2-odstotno uspešnostjo prostih metov in 35,6-odstotno uspešnostjo metov za tri točke si je več kot zasluženo prislužil naziv najkoristnejšega igralca turnirja v Italiji.

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Rdeča nit Joksimovićeve napadalne igre je, da je najboljši, ko igra preprosto

Vse se začne z njegovo agresivnostjo in hitrim sprejemanjem odločitev v napadu. Naj gre za protinapad ali za prvi dotik žoge, je njegov glavni cilj napad na tekmečev obroč. Nekaj, kar smo vajeni že več kot desetletje pri Luki Dončiću, ki je v tem segmentu igre neizprosen do svojih tekmecev. 

Joksimović je zahteven nasprotnik za slehernega tekmeca. Vendar pa fizične sposobnosti predstavljajo le polovico (njegove) uspešnosti. Zaradi kombinacije 204 centimetrov telesne višine in širokega razpona rok ga je zelo težko braniti. Še ena vzporednica z Luko Dončićem, ki je zaradi svoje neverjetne zakladnice znanja, lucidnosti v igri in nepredvidljivosti praktično neustavljiv. Luko in Stefana povezujeta tudi očeta, oba nekoč odlična košarkarja - Saša Dončić in Nebojša Joksimović -, ki sta na sinova prenesla veliko ljubezen do košarke.

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Joksimović pa je dovolj vsestranski, da lahko upočasni igro, ko ga situacija prisili

Čeprav pri spremembi smeri z žogo ni izjemno hiter, se Joksimović kljub temu izjemno dobro znajde v gneči, kjer igra z veliko mirnostjo in potrpljenja, ohranja nadzor nad žogo kljub fizičnemu pritisku ter z "zavlačevanji" vrže branilce iz ravnotežja.

Podobno, čeprav njegovih nasprotnikov ne premaga s prvim korakom, je sposoben pospešiti in ustvariti prednost z drugim in tretjim korakom. Njegova sposobnost ustvarjanja prednosti ne izhaja iz njegove eksplozivnosti, ampak iz njegove sposobnosti prepoznavanja prostega prostora ter iz njegovega dela nog in pospeška, s katerima premaga branilce.

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V prvi vrsti obetavni igralec Baskonie izkorišča svojo višino, da vidi in podaja čez obrambo, pri čemer ponovno črpa moč iz preprostosti igre ter izvaja osnovne ocene situacije in podaje.

Po prejemu žoge Joksimović izjemno hitro postavi noge in pogosto takoj preide v položaj za met, kar ga naredi še posebej nevarnega pri izhodih iz blokov brez žoge, zlasti pri akcijah zunaj igralnega polja.

Če je njegov moto v napadu "enostavnost", je njegov moto v obrambi "vsestranskost"

Kot branilec na žogi s svojo kombinacijo višine, dolžine rok in stranske gibljivosti nasprotnikom izjemno otežuje metanje čez njega. Zmore ostati pred nosilci žoge, pokrivati prodore ter s svojo dolžino rok ovirati skoke z obrobja.

Stefan Joksimović ima izkušnje s člansko reprezentanco.
Stefan Joksimović ima izkušnje s člansko reprezentanco.
FOTO: Damjan Žibert

Joksimović je na turnir prišel ob velikem medijskem pompu, saj so ga že napovedovali kot enega najboljših mednarodnih talentov za prihodnji nabor lige NBA, njegova igra na EP pa ga je utrdila kot enega, če ne celo najboljšega mednarodnega igralca v svoji starostni skupini.

Joksimović je že pri komaj 17 letih dokazal, da obvlada preprosto igro, ki ga je naredila učinkovitega, prevladujočega in na koncu tudi gonilno silo slovenske reprezentance na poti do zmage.

Stefan Joksimović košarka u18 slovenska reprezentanca

Takšni prevladi v evropski mladinski košarki že dolgo nismo bili priča

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KOMENTARJI7

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ŠeVednoPlešem
03. 08. 2026 10.42
Hm kakšen naslov ? Dončić, če nima brata siamskega dvojčka, je samo en . Ali bo postal vrhunski košarkar? Lahko, da bo, ampak lahko tudi ne bo. Amaterski šport je nekaj povsem drugačnega od profesionalnega
Odgovori
0 0
Sil Ka 1
03. 08. 2026 10.22
Noben novi Dončić ne bo postal, Ker je to bolana primerjava. Vedno bo ostal Štefan, zmagovit ali poražen. Temu ni kaj dodatđi.
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+2
3 1
kryptix
03. 08. 2026 10.30
Bo najboljši Slovenec vseh časov? To je vprašanje ki ti ga zastavljajo.
Odgovori
0 0
Anonymus3579
03. 08. 2026 10.12
Joksimović
Odgovori
+2
2 0
borjac
03. 08. 2026 09.53
Vedeti je potrebno da je Joksimović izreden talent , tako kot je bil Luka , pa vendar je potrebno opisati POT KI VODI NAVZGOR , Luka je imel pot zarisano pri Realu z zaščitenim hrbtom , do NBA , UPAM da ima Joksimović zaščiten hrbet na POTI NAVZGOR , kajti take mlade talente lahko tudi menedžerji in interesne skupine uničijo in izpljunijo na tla , ZATO STEFAN SREČNO NA POTI NAVZGOR , PO TALENTU IMAŠ POT SAMO NAVZGOR DO NBA !!!
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+6
7 1
Amor Fati
03. 08. 2026 09.56
Joksa predobro pozna ta posel. Malemu Stefanu ne bo hudega. Bo pa vse odvisno od njega in koliko priložnosti bo dobil.
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+4
4 0
Amor Fati
03. 08. 2026 09.50
Če bo čez dve leti vsaj pol tako dober, kot je bil njegov oče, ki je bil neverjetno nadležna igračina, bo zagotovo dosegel veliko v tem športu. Pred njim je še mnogo let odrekanja, trpljenja, čakanja, in dokazovanja. Joksa ve, kaj vse je potrebno, ter prav tako, kako in kam ga usmerjati.
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+4
4 0
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