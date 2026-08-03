Bo Stefan Joksimović postal nov Dončić?

17-letni Stefan Joksimović je na turnir prišel kot obetaven igralec, ki je kljub svoji mladosti že nekaj časa na radarju lige NBA zaradi svojih nastopov v slovenskih mladinskih reprezentancah, pri Baskonii v španski ligi ter v zadnjem času tudi v slovenski članski reprezentanci. S povprečjem dobrih 23 točk in 6,7 skoka na tekmo je izpolnil visoka pričakovanja pred prvenstvom. Joksimović je zelo učinkovit košarkar. S 54,3-odstotno uspešnostjo metov iz igre, 46,2-odstotno uspešnostjo prostih metov in 35,6-odstotno uspešnostjo metov za tri točke si je več kot zasluženo prislužil naziv najkoristnejšega igralca turnirja v Italiji.

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Rdeča nit Joksimovićeve napadalne igre je, da je najboljši, ko igra preprosto

Vse se začne z njegovo agresivnostjo in hitrim sprejemanjem odločitev v napadu. Naj gre za protinapad ali za prvi dotik žoge, je njegov glavni cilj napad na tekmečev obroč. Nekaj, kar smo vajeni že več kot desetletje pri Luki Dončiću, ki je v tem segmentu igre neizprosen do svojih tekmecev. Joksimović je zahteven nasprotnik za slehernega tekmeca. Vendar pa fizične sposobnosti predstavljajo le polovico (njegove) uspešnosti. Zaradi kombinacije 204 centimetrov telesne višine in širokega razpona rok ga je zelo težko braniti. Še ena vzporednica z Luko Dončićem, ki je zaradi svoje neverjetne zakladnice znanja, lucidnosti v igri in nepredvidljivosti praktično neustavljiv. Luko in Stefana povezujeta tudi očeta, oba nekoč odlična košarkarja - Saša Dončić in Nebojša Joksimović -, ki sta na sinova prenesla veliko ljubezen do košarke.

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Joksimović pa je dovolj vsestranski, da lahko upočasni igro, ko ga situacija prisili

Čeprav pri spremembi smeri z žogo ni izjemno hiter, se Joksimović kljub temu izjemno dobro znajde v gneči, kjer igra z veliko mirnostjo in potrpljenja, ohranja nadzor nad žogo kljub fizičnemu pritisku ter z "zavlačevanji" vrže branilce iz ravnotežja. Podobno, čeprav njegovih nasprotnikov ne premaga s prvim korakom, je sposoben pospešiti in ustvariti prednost z drugim in tretjim korakom. Njegova sposobnost ustvarjanja prednosti ne izhaja iz njegove eksplozivnosti, ampak iz njegove sposobnosti prepoznavanja prostega prostora ter iz njegovega dela nog in pospeška, s katerima premaga branilce.

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V prvi vrsti obetavni igralec Baskonie izkorišča svojo višino, da vidi in podaja čez obrambo, pri čemer ponovno črpa moč iz preprostosti igre ter izvaja osnovne ocene situacije in podaje. Po prejemu žoge Joksimović izjemno hitro postavi noge in pogosto takoj preide v položaj za met, kar ga naredi še posebej nevarnega pri izhodih iz blokov brez žoge, zlasti pri akcijah zunaj igralnega polja.

Če je njegov moto v napadu "enostavnost", je njegov moto v obrambi "vsestranskost"

Kot branilec na žogi s svojo kombinacijo višine, dolžine rok in stranske gibljivosti nasprotnikom izjemno otežuje metanje čez njega. Zmore ostati pred nosilci žoge, pokrivati prodore ter s svojo dolžino rok ovirati skoke z obrobja.

Stefan Joksimović ima izkušnje s člansko reprezentanco. FOTO: Damjan Žibert