Boban Marjanović med našim intervjujem poskrbel za cirkusantski met

Košarkarji Ilirije trenutno bijejo srdit boj za obstanek v ligi ABA, kjer trenutno zasedajo sedmo mesto, ki ne vodi v izpad. Boban Marjanović od svojega prihoda morda ni najbolj navdušil s svojimi predstavami, zagotovo pa je z določenimi potezami pokazal, da gre vendarle za košarkarja z večletnimi izkušnjami v ligi NBA. Tam si je tri leta slačilnico delil tudi z Luko Dončićem.

Hitro sta stkala dobro prijateljstvo, ki so ga neštetokrat ujele tudi ameriške kamere. Slovenski as je bil med drugim tudi eden glavnih razlogov za Srbov prihod v slovensko prestolnico. Nekajletno igranje z Luko pa je na Marjanoviću pustilo dolgotrajne posledice. Med intervjujem našega novinarja Božidarja Bulata je Srb v ozadju s pravim cirkusantskim metom čez glavo zadel koš in spomnil na številne posnetke Dončića, ki nenehno krožijo po svetovnem medmrežju. Slovenec skoraj pred vsako tekmo z nekakšno neverjetno potezo poskrbi za navdušenje navijačev na obeh strani luže.