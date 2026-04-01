Košarka

Boban Marjanović med našim intervjujem poskrbel za cirkusantski met

Ljubljana, 01. 04. 2026 07.00 pred 27 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
B.B. Lu.M
Boban Marjanović

Boban Marjanović je pred nekaj meseci poskrbel za prestopno bombo, ko se je odločil, da si obleče dres Perspektive Ilirije. 224 centimetrov visoki srbski orjak, ki ima za sabo spoštovanja vredno kariero v ligi NBA, v kateri je bil nekaj let tudi soigralec Luke Dončića, je znova dokazal, da poleg neverjetne višine premore tudi veliko košarkarske finese. Med intervjujem našega novinarja Božidarja Bulata je Marjanović v ozadju poskrbel za pravi cirkusantski met.

Košarkarji Ilirije trenutno bijejo srdit boj za obstanek v ligi ABA, kjer trenutno zasedajo sedmo mesto, ki ne vodi v izpad. Boban Marjanović od svojega prihoda morda ni najbolj navdušil s svojimi predstavami, zagotovo pa je z določenimi potezami pokazal, da gre vendarle za košarkarja z večletnimi izkušnjami v ligi NBA. Tam si je tri leta slačilnico delil tudi z Luko Dončićem.

Hitro sta stkala dobro prijateljstvo, ki so ga neštetokrat ujele tudi ameriške kamere. Slovenski as je bil med drugim tudi eden glavnih razlogov za Srbov prihod v slovensko prestolnico. Nekajletno igranje z Luko pa je na Marjanoviću pustilo dolgotrajne posledice. Med intervjujem našega novinarja Božidarja Bulata je Srb v ozadju s pravim cirkusantskim metom čez glavo zadel koš in spomnil na številne posnetke Dončića, ki nenehno krožijo po svetovnem medmrežju. Slovenec skoraj pred vsako tekmo z nekakšno neverjetno potezo poskrbi za navdušenje navijačev na obeh strani luže.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
01. 04. 2026 11.22
Ko sem jaz treniral je moj soigralec enkrat v šali vrgel jajčka dobesedno s sredine. Žoga je šla not. Vsi smo se smejali nekaj sekund, potem je pa trening potekal nemoteno naprej.
Odgovori

Prelepa Soča
01. 04. 2026 09.36
Na sliki pa Luka Bassin.
Odgovori


kala 09
01. 04. 2026 09.30
Na treningu zadene,na tekmi pa bog pomagaj.
Odgovori


Koronavirusovec
01. 04. 2026 08.00
1. april to je umetna inteligenca
Odgovori


