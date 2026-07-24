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Košarka

Boban Marjanović z Ilirije na Filipine

Ljubljana, 24. 07. 2026 10.15 pred 27 minutami 1 min branja 1

Avtor:
J.B.
Ilirija - Budučnost

Srbski košarkarski veteran Boban Marjanović, ki je v prejšnji sezoni nastopal za ljubljansko Ilirijo, je podpisal kratkoročno pogodbo z moštvom SGA na Filipinih.

Kot poroča portal Basketnews, bo Boban Marjanović svojo novo ekipo zastopal na prestižnem mednarodnem turnirju William Jones Cup v Tajvanu, ki bo na sporedu med 13. in 23. avgustom. Kje bo nato nadaljeval svojo kariero, še ni jasno.

Kar devet sezon je v ligi NBA preživel visokorasli Srb.
Kar devet sezon je v ligi NBA preživel visokorasli Srb.
FOTO: AP

224 centimetrov visoki orjak je v ligi NBA preživel kar devet sezon, med drugim je igral tudi z Luko Dončićem v dresu Dallas Mavericks. V rednem delu je zbral 331 nastopov, v povprečju pa je dosegal 5,5 točke in 3,6 skoka na tekmo.

Preden je odšel čez lužo, je veljal za enega najboljših centrov stare celine. V sezoni 2014/2015 je bil kot član Crvene zvezde uvrščen celo v idealno peterko Evrolige.

37-letnik je v prejšnji sezoni kot član Ilirije v ligi ABA pokazal, da še zdaleč ni rekel zadnje. V povprečju je dosegal 13,4 točke in 6,6 skoka na tekmo.

košarka boban marjanović ilirija

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zmerni pesimist
24. 07. 2026 10.40
Bo velikan med njimi
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