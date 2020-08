Boban: Vsakič Luka dela zame, tokrat sem jaz zanj. Dolžan mi je pijačo

Komentatorji v studiu so pohvalili delo Bobana, ki ga je opravil na drugi tekmi, poskrbel je namreč za več prostora Luke Dončića. "Vsakič Luka dela zame, tokrat sem jaz zanj. Zdaj mi je dolžan pijačo ali večerjo," se je pošalil Marjanović. Na drugi tekmi končnice je odločila klop Dallasa, ki je bila skorajda nezgrešljiva in odlično izkoristila dobljene minute. "Potrebujemo vsakogar, če želimo zmago," je o pomembnosti dolge klopi razlagal Bobi. Spregovoril je tudi o svoji dobri volji in prešernemu nasmešku. "Mislim, da uživam v vsakem trenutku. Imel sem vzpone in padce, igral sem v prvi srbski ligi, poskušal sem priti ven, naučil sem se uživati vsak trenutek mojega življenja. Če igram, uživam na igrišču, če ne igram, sem na klopi in uživam v igri," je pojasnil srbski center, nato pa dodal: "Blagoslovljen sem, ne s hitrostjo, toda s košarkarsko pametjo."Na koncu se je TNT-jevi ekipi zahvalil za to, ker so ga povabili na intervju."Hvala, ker ste izbrali mene, in ne Luke, prvič je tako!" je zaključil 32-letnik iz Boljevaca.