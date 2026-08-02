Bodo košarkarji U18 šli po stopinjah starejših kolegov?

Košarkarji Italije so si finale prislužili po pravi drami in podaljšku proti Franciji, ko je Edoardo Di Meo v zadnji sekundi zadel trojko za 80:77. Naši zahodni sosedje so še pet minut pred koncem rednega dela zaostajali za 14 točk, a so se rešili s čudežnim delnim izidom 15:1.

Na drugi strani je Slovenija z 90:71 nadigrala branilko naslova Španijo. To bo drugi nastop slovenske reprezentance do 18 let v finalu evropskih prvenstev, pred 24 leti so se morali zadovoljiti s srebrom, ko je bila za dve točki boljša Hrvaška.

Ob zanesljivi zmagi Slovenije je zablestel prvi igralec te generacije Stefan Joksimović s 26 točkami, šestimi skoki in štirimi podajami, medtem ko je Maks Ciperle dodal 16 točk in sedem skokov. Joksimović je s povprečjem 23,5 točke najboljši strelec prvenstva. Na drugi strani je pri Italiji najučinkovitejši Thomas Acunzo (13,8 točke).