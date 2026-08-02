Bodo košarkarji U18 šli po stopinjah starejših kolegov?

Košarkarji Italije so si finale prislužili po pravi drami in podaljšku proti Franciji, ko je Edoardo Di Meo v zadnji sekundi zadel trojko za 80:77. Naši zahodni sosedje so še pet minut pred koncem rednega dela zaostajali za 14 točk, a so se rešili s čudežnim delnim izidom 15:1.
Na drugi strani je Slovenija z 90:71 nadigrala branilko naslova Španijo. To bo drugi nastop slovenske reprezentance do 18 let v finalu evropskih prvenstev, pred 24 leti so se morali zadovoljiti s srebrom, ko je bila za dve točki boljša Hrvaška.
Ob zanesljivi zmagi Slovenije je zablestel prvi igralec te generacije Stefan Joksimović s 26 točkami, šestimi skoki in štirimi podajami, medtem ko je Maks Ciperle dodal 16 točk in sedem skokov. Joksimović je s povprečjem 23,5 točke najboljši strelec prvenstva. Na drugi strani je pri Italiji najučinkovitejši Thomas Acunzo (13,8 točke).
Slovenija sicer velja za boljšo napadalno ekipo, na tem turnirju dosega dobrih 88 točk, kar je skoraj deset več od Italije (78,8). Po drugi strani pa so Azzurri boljši v skoku, na tekmo v povprečju ujamejo 42,8 odbite žoge, medtem ko Slovenija 37,8. Po drugi strani pa naša reprezentanca zaenkrat dosega bistveno več točk v raketi (47,3:37,7).
Finale bo na sporedu nocoj ob 20.30. Razplet bomo podrobno spremljali tudi na naši spletni strani.
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