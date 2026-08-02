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Košarka

Bodo košarkarji U18 šli po stopinjah starejših kolegov?

Trento, 02. 08. 2026 08.28 pred 58 minutami 2 min branja 8

Avtor:
J.B.
Slovenija košarka U18

Potem ko je slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let v Stožicah pred tedni v velikem slogu slavila naslov evropskega prvaka, ima to možnost tudi selekcija U18. Varovanci Domna Zevnika se bodo danes v finalu pomerili z domačinko Italijo.

Slovenci so v polfinalu nadigrali Španijo in jo premagali za 19 točk.
Slovenci so v polfinalu nadigrali Španijo in jo premagali za 19 točk.
FOTO: Fiba

Košarkarji Italije so si finale prislužili po pravi drami in podaljšku proti Franciji, ko je Edoardo Di Meo v zadnji sekundi zadel trojko za 80:77. Naši zahodni sosedje so še pet minut pred koncem rednega dela zaostajali za 14 točk, a so se rešili s čudežnim delnim izidom 15:1.

Na drugi strani je Slovenija z 90:71 nadigrala branilko naslova Španijo. To bo drugi nastop slovenske reprezentance do 18 let v finalu evropskih prvenstev, pred 24 leti so se morali zadovoljiti s srebrom, ko je bila za dve točki boljša Hrvaška. 

Ob zanesljivi zmagi Slovenije je zablestel prvi igralec te generacije Stefan Joksimović s 26 točkami, šestimi skoki in štirimi podajami, medtem ko je Maks Ciperle dodal 16 točk in sedem skokov. Joksimović je s povprečjem 23,5 točke najboljši strelec prvenstva. Na drugi strani je pri Italiji najučinkovitejši Thomas Acunzo (13,8 točke).

Bod generacija U18 ponovila uspeh starejših kolegov?
Bod generacija U18 ponovila uspeh starejših kolegov?
FOTO: Luka Kotnik

Slovenija sicer velja za boljšo napadalno ekipo, na tem turnirju dosega dobrih 88 točk, kar je skoraj deset več od Italije (78,8). Po drugi strani pa so Azzurri boljši v skoku, na tekmo v povprečju ujamejo 42,8 odbite žoge, medtem ko Slovenija 37,8. Po drugi strani pa naša reprezentanca zaenkrat dosega bistveno več točk v raketi (47,3:37,7).

Finale bo na sporedu nocoj ob 20.30. Razplet bomo podrobno spremljali tudi na naši spletni strani.

košarka u18 slovenija italija

Slovenci z izjemno igro nadigrali Špance za veliki finale

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KOMENTARJI8

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agent.brinko
02. 08. 2026 09.28
če ne bo nikjer prenosa (upam, da ne na Telemachu), takoh še enkrat podpišrm, ds se ukine prispevek za RTV
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+0
1 1
Xmmx
02. 08. 2026 09.41
Imas za 5 eur na youtubu..vem d ane bos placal ker si tipiven zakompleksan slovencelj ,ki bi si rau luknjo v koleno zvrtu kot dal 5 eur..in tocno taki potem posiljajo slike racunov iz hrvaske npr..in kot 2 da te takoj postavm na realna tla,ker si ze v oblakih..to je u18 prvenstvo..nepomembno..pomembni so clani..in clane bodo na sp ju na kavcku medtem ko hrvatje v glavnih vlogah..da te mal piknem
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0 0
kala 09
02. 08. 2026 09.15
Težka bo,ampak zmorete. PRENOSA PA VERJETNO NI,VAŽNO DA SE PLAČUJE RTV NAROČNINA ZA BREZDELJE.
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+2
3 1
kryptix
02. 08. 2026 09.32
Dej no U12,18,20 gledajo samo starši udeležencev. Večino nas zanima samo članski šport in nič drugega. Tisti ki želite prenos priznajte da niti vedeli niste za U18 kaj šele ga spremljali... In danes bi jih pa gledali prej pa 30 let niste vedeli da to sploh obstajajo.
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+2
2 0
Xmmx
02. 08. 2026 09.37
@Kryptix..koncno en ,ki poleg mene tr zaslepljene janrzke ,ki si sedaj jocejo sboje manjvrednostne komplekse zdravit celo na u 18 reprezentancah..najboljs da je prenos na rtv 2 in se organizira charterje..noro..tako kot so ta mladinska prvenstva pomembna so prav toliko nepomembna..pomemben je samo clanski sport
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0 0
Kratki
02. 08. 2026 09.04
Prenosa pa si ne zaslužijo🤮🤮🤮
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+2
2 0
Xmmx
02. 08. 2026 09.42
Mas na youtubu za 5 eur..aja to ti je prevec slovencelj smesni
Odgovori
0 0
borjac
02. 08. 2026 09.01
Srečnoooo Slovenski mladci !!!!
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+4
4 0
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