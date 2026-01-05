Dončić in druščina slabo začeli, a odlično končali obračun z grizliji

Luka Dončić je bil v ligi NBA junak še drugega dvoboja proti Memphis Grizzlies v treh dneh, ki so ga jezerniki po zaostanku dobili s 120:114. Dončić, ki je skupno k zmagi prispeval 36 točk, devet skokov in osem podaj, je namreč v odločilnih trenutkih tekme dosegel dve ključni trojki. Poleg Ljubljančana sta bila razigrana tudi LeBron James in nekdanji grizli Jake LaRavia, ki sta k drugi zaporedni zmagi jezernikov v novem letu prispevala vsak po 26 točk. James je zbral še deset podaj. Pri domačih so znova manjkali Austin Reaves, Rui Hačimura in Gabe Vincent.

Čeprav ameriški mediji poročajo, da 26-letni Slovenec igra z bolečinami zaradi poškodbe levega komolca, je bil spet prvi mož ekipe in jo popeljal do 22. zmage v sezoni, ki pomeni tretje mesto v zahodni konferenci. Dobri dve minuti pred koncem tesnega obračuna je zadel tudi dve pomembni trojki pri rezultatu 106:103, s katerima je zapečatil usodo grizlijev. Ti so sicer nastopali tudi brez prvega zvezdnika Jaja Moranta. Pri gostih so bili odsotni še Brandon Clarke, Zach Edey, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr. in Vince Williams.