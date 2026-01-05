Naslovnica
Dončić in druščina slabo začeli, a odlično končali obračun z grizliji

Los Angeles, 05. 01. 2026 05.39 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies

Na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA sta se v Crypto.com Areni udarili ekipi Los Angeles Lakers in Memphis Grizzlies. Gostitelji so v prvem polčasu ves čas rezultatsko zaostajali (54:65), nadaljevanje pa je bilo v znaku Luka Dončića in druščine. Jezerniki so v zadnji četrtini uprizorili dokončni preobrat in zabeležili 22. zmago v sezoni. Ista tekmeca sta se pomerila že v noči na soboto, ko so bili tudi boljši jezerniki (128:121). Dončić, prvi strelec dvoboja, je k zmagi ekipe iz mesta angelov prispeval 36 točk, dodal je še devet skokov in osem asistenc, na parketu pa je preživel 39 minut. Zadel je tudi ključni trojki v zadnji četrtini pri rezultatu 106:103.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić je bil v ligi NBA junak še drugega dvoboja proti Memphis Grizzlies v treh dneh, ki so ga jezerniki po zaostanku dobili s 120:114. Dončić, ki je skupno k zmagi prispeval 36 točk, devet skokov in osem podaj, je namreč v odločilnih trenutkih tekme dosegel dve ključni trojki. Poleg Ljubljančana sta bila razigrana tudi LeBron James in nekdanji grizli Jake LaRavia, ki sta k drugi zaporedni zmagi jezernikov v novem letu prispevala vsak po 26 točk. James je zbral še deset podaj. Pri domačih so znova manjkali Austin Reaves, Rui Hačimura in Gabe Vincent.

Čeprav ameriški mediji poročajo, da 26-letni Slovenec igra z bolečinami zaradi poškodbe levega komolca, je bil spet prvi mož ekipe in jo popeljal do 22. zmage v sezoni, ki pomeni tretje mesto v zahodni konferenci. Dobri dve minuti pred koncem tesnega obračuna je zadel tudi dve pomembni trojki pri rezultatu 106:103, s katerima je zapečatil usodo grizlijev. Ti so sicer nastopali tudi brez prvega zvezdnika Jaja Moranta. Pri gostih so bili odsotni še Brandon Clarke, Zach Edey, Ty Jerome, Scotty Pippen Jr. in Vince Williams.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jaylen Wells je za Memphis dosegel 23 točk, novinec Cedric Coward pa 16 in devet skokov, vse v prvem polčasu, nato pa se je poškodoval.

Jezernike naslednja tekma čaka v sredo, ko bodo gostovali v New Orleansu, dan pozneje pa še težko gostovanje v San Antoniu pri drugi ekipi zahoda.

Liga NBA, izid:
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27)
Luka Dončić 36 (10:20 iz igre, 4:9 za tri, prosti meti 12:13, 9 skokov, 8 podaj, 3 izgubljene žoge, 1 blokada v 39 minutah).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
