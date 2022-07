Bodoči Dončićev soigralec začel udarno in navdušil na prvi tekmi

Jaden Hardy je 20-letni ameriški košarkar, ki je na naboru 2022 po menjavi iz Sacramenta pristal v Dallasu, toda kot kaže, je bila to dobra odločitev vodstva Mavsov. Mladenič je dosegel 28 točk na tekmi NBA "Summer league" in bi lahko v prihodnjih sezonah postal kvalitetna okrepitev ter v veliko pomoč Luki Dončiću in soigralcem.

Čez lužo so se že začele priprave na novo NBA sezono, toda večina igralcev še počiva in nabira moči za nove izzive. Je pa poletje priložnost za mlade in tiste, ki iščejo svoj prostor pod koši v najkvalitetnejši košarkarski ligi na svetu. Tako v ZDA poteka NBA "Summer league" (poletna liga), kjer je nase opozoril Jaden Hardy. Hardy, rojen v Detroitu (v višino meri 192 cm), je bil izbran na letošnjem naboru sicer s strani Sacramenta, toda nato je prišlo do menjave in je postal član Dallasa in po neuradnih informacijah ameriških novinarjev naj bi v kratkem podpisal večletno (triletno) pogodbo z Mavericksi. Bil je izbran v drugem krogu nabora kot 37. po vrsti, lani pa je igral v razvojni ligi (NBA G League), kjer je v povprečju dosegal 17.7 točke, 4.6 skoka in 3.2 podaje na tekmo.

Na uvodni tekmi poletne lige v Las Vegasu med Dallasom in Chicagom (v prihajajoči sezoni bo član Bullsov tudi slovenski branilec Goran Dragić) je Hardy dosegel 28 točk (met iz igre 9:19) in dodal v statistiko še štiri skoke in tri podaje in bil prvi strelec moštva. Dallas je tekmo izgubil po podaljšku (100:99), prvo ime Bikov pa je bil Marko Simonović (tudi nekdanji igralec ljubljanske Olimpije), ki je zadel odločilni prosti met, v statistiko je vpisal 27 točk in 13 skokov. Naslednja tekma Dallas čaka v noči s ponedeljka na torek, ko se bodo v Las Vegasu pomerili z Utahom.

icon-expand Jaden Hardy FOTO: AP

Seveda čaka Hardyja še precej dela, da bo lahko v pomoč, toda začel je zelo udarno. Bo pa moral Dallas v svoje vrste pripeljati še kakšno odmevnejšo okrepitev, še posebej, ker so ostali brez Jalena Brunsona, ki se je preselil h Knicksom. Mavsi so se prebili vse do finala zahodne konference, kjer jih je izločil kasnejši prvak Golden State. Ambicije so seveda višje, toda za to bo potrebno še dodati kakšno zvezdniško ime. Zaenkrat sta novinca v moštvu 34-letni izkušeni center JaVale McGee (lani Phoenix), ki je podpisal triletno pogodbo z Dallasom za dobrih 20 milijonov ameriških dolarjev in 26-letni Christian Wood (lani Houston), ki ima enoletno pogodbo v vrednosti 14 milijonov dolarjev. Kot načrtuje trener Jason Kidd, naj bi udarna peterka Dallasa izgledala takole: Luka Dončić, Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, Christian Wood, JaVale McGee.

