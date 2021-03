Olimpija v zadnji četrtini ostala brez zmage in nadaljevanja evropske sezone

Že v prvi minuti druge četrtine pa je Zoran Nikolić z metom za dve izid prvič po začetnem 0:0 izenačil. Amedeo Della Valle je pri izidu 21:21 dosegel koš, s katerim je svojo ekipo prvič popeljal v prednost, a je četa Jurice Golemca vseskozi držala stik in kmalu izenačila na 23:23, kasneje tudi na 28:28 štiri minute pred koncem polčasa pa so Črnogorci prvič na tekmi ušli na +5. Na srečo Ljubljančanov pa se je pred glavnim odmorom ogrel Blažič, ki je dosegel osem od zadnjih 12 točk Olimpije, ki je na polčas odšla s prednostjo 40:38. Najboljši strelec zmajev je bil prav Blažič, ki je imel po 20 minutah 12 točk, po osem pa sta jih dodala Perry in Hopkins.

Cedevita Olimpija je tekmo začela vzpodbudno. Čeprav je v prvem napadu odprto polaganje zgrešil Kendrick Perry , je Jaka Blažič v drugem zmaje le popeljal v prvo prednost, ko je v kapetanskem slogu zadel s polrazdalje za 0:2. Nato je Bodućnost odgovorila s tremi točkami, nakar sta sledili dve trojki s strani Jarroda Jonesa in Eda Murića , po katerih je domači strateg Dejan Milojević zahteval prvo minuto odmora. Domači so ob povratku na parket zaigrali bolje v obrambi, a sta dva odlična napadalna skoka Mikaela Hopkinsa , ki ju je kronal z lahkima košema, zmaje držala v prednosti. Po zabijanju Willija Reeda je Bodućnost sicer prišla na -11 (11:12), a je že v naslednjem napadu s trojko odgovoril Perry. V zadnjih minutah smo tako na eni kot na drugi strani videli precej raztrgane igre, domači so imeli v zadnji sekundi met za tri, ki bi jih lahko popeljal v vodstvo, a je Danilo Nikolić zgrešil.

Skok v napadu, ki je na koncu odločil

Domači so drugi polčas odpri bolje, dosegli pet zaporednih točk in povedli za tri. Nato pa je odgovorilRion Brown, ki je s trojko izenačil, nato pa pod svojim košem z ukradeno žogo poskrbel za napad, s katerim bi gostje zopet lahko prišli v vodstvo, a je žogo zapravil Blažič. Olimpija je imela v tem obdobju igre težave predvsem s skokom v obrambi, saj so domači v prvih minutah tretje četrtine pobrali kar štiri žoge pod košem zmajev, na srečo pa jim met nikakor ni stekel. Trojka Jonesa je v 26. minuti poskrbela za novo minimalno prednost Olimpije, po Nikolićevem odgovoru za 50:48 pa je Golemac zahteval minuto odmora. Ekipi sta se v nadaljevanju nekajkrat izmenjali v vodstvu, na koncu tretje četrtine pa je Bodućnost vodila z 58:75, kar je napovedovalo dramatičen zaključek srečanja in odločitev o tem, kdo bo potoval med osem najboljših v Eurocupu.

Na začetku zadnje četrtine je svojo tretjo trojko na tekmi preko Brownovih rok dosegel Nikolić, ki je na ta način popeljal Bodućnost do najvišje prednosti na tekmi s štirimi točkami. Nato je prav tako prek roke zadel še Della Valle, po zaostanku -7 pa je Golemac hitro odreagiral z novo minuto odmora. Vse do konca pa se zmaji niso več uspeli približati na vsaj tri točke, kar bi jim še prinašalo napredovanje. V zadnjih minutah so poskušali tudi na silo, z neizdelanimi meti za tri, ki pa niso prinesli želenega preobrata. Potnika med osem, kjer se bo Bodućnost pomerila z Monacom, sta dokončno odločila zgrešena prosta meta Perryja dobro minuto pred koncem.

Najboljši pri domačih je bil z 20 točkami Elvin Meji, 17 jih je dodal Ivanović, z 11 sta srečanje končala Nikolić in Della Valle. Na drugi strani je bil najbolj učinkovit Blažič, ki je dosegel 18 točk, z 12 se je izkazal Jones, eno manj pa je vknjižil Perry. Zmagovalca je odločil predvsem skok. Napadalnega so domači dobili s 15:8, obrambnega pa s 30:23, posledičnega manka v priložnostih pa tokrat ne najbolj razpoloženi zmaji niso znali nadoknaditi.

Najboljši strelec srečanja Meji je po tekmi dejal: "Cedevita je dobra in čvrsta ekipa. Dobro jih poznamo, zato smo vedeli, kako talentirani so. Bili smo neizprosni, nismo igrali, kot so si želeli. Čeprav je bilo vse do konca napeto, nam je nekako uspelo zdržati. Zmago gre pripisati ekipnemu trudu, zelo sem ponosen na vse."