Bogdanović: Bolj ko se bliža olimpijski turnir, bolj verjamemo vase

Pričakovanja vselej zahtevne srbske javnosti so (razumljivo) visoka. 75-letni selektor Pešić je zbral trenutno vse najboljše srbske košarkarje z namenom, da bi v Parizu skušali ponoviti lanski dosežek s svetovnega prvenstva, na katerem so kapetan Bogdan Bogdanović in druščina po tesnem porazu v finalu z Nemčijo osvojili odlično drugo mesto.

"Pri nas v Srbiji je vedno tako, da bolj ko se približuje veliki turnir, evforija narašča. Zavedamo se, da še ničesar nismo dosegli. V reprezentanci vlada mirno in delovno vzdušje. Z vsakim dnem lepo napredujemo in verjamemo v lastne zmožnosti. Če nas še poškodbe v tem zadnjem tednu priprav v Abu Dabiju obidejo, lahko na OI dosežemo viden rezultat," optimistično pravi srbski kapetan, ki ga je razveselila zmaga nad Francijo na nedavno odigrani prijateljski tekmi v Lillu.

Srbe pred odhodom v Pariz čakata še dve prijateljski tekmi, in sicer proti ZDA in Avstraliji. "Obe reprezentanci sta vrhunski. Gre za ekipi, ki premoreta ogromno posamične kakovosti, zato bosta to za nas izjemno koristni preizkušnji. Skrivnosti med reprezentancami ni, ve se, kdo so nosilci igre in kdo so tisti faktorji "X", ki običajno prevesijo tehtnico bodisi na eno bodisi na drugo stran. Od širine nabora (kakovostnih) igralcev bo marsikaj odvisno," še dodaja član NBA moštva Atlanta Hawks.