Bogdanović do osebnega rekorda, odličen tudi Antetokounmpo

Jrue Holiday je dosegel 13 točk, osem skokov in sedem podaj za Boston, ki se je po zaporednih porazih v Atlanti izognil prvemu nizu treh porazov v tej sezoni. "Želimo biti ekipa, lačna zmag, ne glede na vse," je dejal Porzingis. "Porazi niso v naši DNK. Enostavno nam v Atlanti ni ustrezalo, zato smo nocoj prišli sem in si priskrbeli zmago z velikim 'Z'."

Najboljša ekipa v ligi NBA se ponaša z razmerjem zmag in porazov 58-16. Do konca rednega dela sezone pa kelte čaka še osem tekem. Redni del sezone lige NBA se bo končal 14. aprila. Latvijski napadalec Kristaps Porzingis je prispeval 19 točk, 10 skokov, štiri blokade, tri podaje in dve ukradeni žogi, Jaylen Brown pa 17 točk za Celticse.

Dallas bo v noči z nedelje na ponedeljek lovil sedmo zaporedno zmago. Dončić in ekipa bodo igrali v gosteh pri teksaških tekmecih Houston Rocketsih. Houston je trenutno na 11. mestu zahodne konference. Zion Williamson je vodil New Orleans s 25 točkami, 12 v prvi četrtini, in devetimi skoki, medtem ko je CJ McCollum dodal 24 točk za Pelicanse.

Celticsi, ki so že predčasno osvojili krono vzhodne konference, so v zelo dobrem položaju, da bodo v prvem krogu končnice imeli prednosti domačega igrišča. New Orleans, peta ekipa zahodne konference, je padel na razmerje 45-29 v zmagah in porazih. Pelikani imajo zgolj eno zmago prednosti pred Dallasom Luke Dončića v boju za neposredno uvrstitev v končnico.

Na predvečer velike noči se je izkazal Giannis Antetokounmpo, ki je pri zmagi Milwaukeeja sodeloval s 36 točkami, zbral je tudi 16 skokov in dodal sedem podaj, tri ukradene žoge in blokiran met. Bucksi, ki v vzhodni konferenci zaostajajo zgolj za Bostonom, so zmagali v Atlanti s 122:113. Bucksi so prekinili niz štirih zmag Atlante, ki je nazadnje dvakrat po vrsti ugnala vodilni Boston, in izboljšali svoje razmerje na 47-27. Prednost pred tretjeuvrščenim Clevelandom za drugo mesto na vzhodu so povečali na dve zmagi.

Atlanta, ki jo je vodil Bogdan Bogdanović z rekordnimi 38 točkami, je padla na 34-40 in ostala na 10. mestu na vzhodu. To mesto Atlanto še pelje v dodatne kvalifikacije za končnico. Ta kvalifikacijski turnir za popolnitev mest v končnici bo od 16. do 19. aprila.