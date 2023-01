Bogdanović: Imamo podnebje za odlične košarkarje

Luka Dončić, Nikola Jokić, Goran Dragić, Nikola Vučević, Bojan Bogdanović, Ivica Zubac, Bogdan Bogdanović, Vlatko Čančar in še bi lahko naštevali. To so vse košarkarji z območja nekdanje skupne države, ki trenutno navdušujejo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Štirje so nastopili tudi na tekmi v Parizu: Dragić, Vučević in Marko Simonović v dresu Chicaga in Bojan Bogdanović v dresu Detroita. "Mislim, da to dovolj pove o tem, kako močno je to podnebje, koliko odličnih igralcev imamo. Zagotovo smo na to dejstvo lahko vsi ponosni," je naši novinarki Sanji Modrić po tekmi zaupal Bogdanović, ki je ob porazu Detroita dosegel 25 točk.