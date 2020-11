Bogdanović po treh sezonah zapušča Sacramento

Bogdan Bogdanović, ki si je želel zapustiti kralje, saj so nove pogodbe in velike povišice prejeli Harrison Barnes, Buddy Hield in De'Aaron Fox, on pa ne, je z Atlanto podpisal štiriletno pogodbo, vredno 72 milijonov dolarjev.

Bogdanović ima povprečje 15,1 točke, 3,4 skoka in 3,4 podaje lansko sezono za kralje. Iz igre je metal 44-odstotno ter 37-odstotno za tri točke.