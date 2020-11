Kako bi lahko rekel ne? Miami 'dvori' Dragiću sredi Ljubljane

Kmalu 35-letni Dragić še okreva po poškodbi stopalnega loka, a so pri Miamiju prepričani, da lahko iz sebe iztisne še veliko in morda celo zaključi kariero na Floridi, kamor se je v menjavi številnih igralcev preselil sredi sezone 2014/15 kot član Phoenix Sunsov.

"Tvoja druga družina je vedno s teboj," piše ob podobi Gorana Dragića in grbu Miami Heat na velikem panoju blizu dvorane KK Ilirija na Vodnikovi cesti, kjer je Dragić napravil prve košarkarske korake. Gre za edinstven poklon slovenskemu zvezdniku s strani kluba, pri katerem bo nekdanji kapetan reprezentance skorajda zagotovo ostal tudi po izteku pogodbe. Poteza Miamija zgolj še dodatno dokazuje, kakšen status na Floridi in po svetu uživa eden junakov Vročice, ki se je v prejšnji sezoni prebila do velikega finala, a je morala na koncu s poškodovanim Ljubljančanom vred priznati premoč Los Angeles Lakersom.

Vodstvo lige preiskuje 'primer Bogdanović'

Povsem drugače kot Dragiću se trenutno godi še enemu vidnemu posamezniku nepozabnega EuroBasketa 2017, srbskemu zvezdniku Sacramento Kingsov Bogdanu Bogdanoviću. Njegov propadli prestop iz Sacramenta k Milwaukee Bucksom, ki bi morali v Kalifornijo poslati Ersana Ilyasovo, Donteja DiVincenzain D. J. Wilsona, je namreč zdaj tarča uradne preiskave vodstva lige NBA.

Ekipe se namreč s prostimi igralci ne smejo pogajati oziroma pripravljati menjav zanje do odprtja prestopnega roka, to pa se bo zgodilo šele v petek ob polnoči po srednjeevropskem času. Po prvih informacijah naj bi dogovor razdrl Bogdanović, saj je zahteval več denarja, medtem ko NBC Sportszdaj poroča, da se je to zgodilo zaradi pritiska vodstva lige, potem ko so Bucksi in Kingsi sklenili dogovor tri dni pred predpisanim rokom.

Novinar časnika New York TimesMarc Stein je na Twitterju zapisal, da je NBA "začela s preiskavo", glede na to, da so se pri Bucksih zdaj že odpovedali Ilyasovi, ki naj bi bil ključen za sklenitev dogovora s Kingsi, pa je moč sklepati, da Bogdanović res ne bo prišel v Milwaukee, je dodal Stein. Sledila bi lahko ostra kazen za Buckse, ki želijo ob nezadovoljstvu prvega zvezdnika Giannisa Antetokounmpaokrepiti svoj kader v boju za odmevnejši izid v končnici, kjer so z dvakratnim najkoristnejšim igralcem rednega dela sezone Jeleni zdaj že nekajkrat zapored neslavno "pogrnili".