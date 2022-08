Bogdanović: Slovenija je prvi favorit za zlato na Eurobasketu

"Verjamem v naše fante. Videti je, da sta energija in kemija pravi. Veseli me, da igrajo prelepo košarko, v kateri navijači uživajo. Vse se začne in konča z Nikolo Jokićem . Smo favoriti za medaljo, upam pa, da bomo končno dočakali zlato," je za Mozzartsport po spektaklu v beograjski Areni razlagal Bogdan Bogdanović .

Kljub temu pa je po njegovem mnenju Slovenija glavni favorit, da se znova zavihti na evropski prestol: "Pripravljalnih tekem nisem spremljal veliko. Slovenci so po mojem mnenju prvi favoriti. Tu sta še Francija in Latvija, ki imata izjemni zasedbi. Eurobasket je zelo zahtevno tekmovanje. Tu slabih ekip ni. Priti do katerekoli medalje bo zelo težka naloga, kaj šele do zlate."

Fiba prikimala Bogdanoviću

Evropska košarkarka zveza Fiba je svojo zadnjo napoved objavila pred tednom dni. Tudi tam je Slovenija na prvem mestu, sledita Francija in Grčija. Na četrtem mestu najdemo Litvo, ki je v primerjavi s prejšnjo oceno Fibe pridobila eno mesto, Srbi pa so trenutno peti favoriti. Med prvih osem so še Turki, Španci in domačini Nemci. Četa Aleksandra Sekulića se bo torej že v skupinskem delu v Kölnu pomerila s tremi reprezentancami, ki po mnenju Fibe ta hip sodijo med oseb najboljših v Evropi.