Bogdanović: V ZDA se ne morejo načuditi Dončiću, ima neverjetno košarkarsko inteligenco

Kvalifikacijski košarkarski turnirji za preboj na olimpijske igre 2020 v Tokiu bodo potekali v Splitu, Beogradu ter kanadski Victorii. Na OI se bodo uvrstili le zmagovalci iz vsakega prizorišča. Enega izmed prizorišč bo organizirala krovna hrvaška zveza, ki v Splitu pričakuje Nemčijo, Rusijo, Mehiko, Tunizijo in Brazilijo. Slednje bo v Splitu vodil nekdanji legendarni hrvaški selektor Aleksandar Petrović . "Obetajo se nam zanimivi boji. Dobili smo eno težjih skupin, sploh ker kot četrto rangirana reprezentanca prihaja Nemčija. Seveda si želimo na OI, a bo zelo težko," je za Sportske novostikomentiral hrvaški žreb udarni reprezentant "ognjenih" Bojan Bogdanović , ki v Ligi NBA blesti v dresu ekipe Utah Jazz. "Odlično nam gre, imajo nas celo za ene izmed favoritov za prvo mesto v rednem delu, ki pa ne prinaša ničesar posebnega, razen dobrega občutka. Ni pa to nobena garancija kasneje za končnico," je za SNše dejal 30-letni Hrvat, ki korenine vleče iz Mostarja. Bogdanović je opazil, da je njegov "balkanski" kolega Luka Dončić zadnjo tekmo izgubil in odigral malce slabše, a to ne zmanjšuje hvalnic na račun 20-letnega Ljubljančana. Spomnimo, gosti iz Kalifornije so uporabili več branilcev, da so zaustavili slovenskega junaka in njegov niz z vsaj 30 točkami in desetimi podajami, kar je bil ključ do zmage Clippersov.

Dončića je iz igre metal le 4:13, vključno z vsemi sedmimi zgrešenimi poskusi za tri točke. Kljub temu je končal pri 22 točkah (prosti meti 14:16), osmih skokih in šestih podajah. Slovenec je še tretjo zaporedno tekmo končal brez trojnega dvojčka, kar je za vodilnega košarkarja lige v tej prvini (7) najdaljši prazen niz. "To, da po tekmi, ko je zabil 22 točk in bil najboljši v svoji ekipi mediji pišejo, da je za njim slabša tekma le še potrjuje, kako visoko je dvignil letvico. Sijajen je," opaža Bogdanović, ki z izbranimi besedami govori o slovenskemu kolegu. "Pa saj ne vem, kaj naj rečem. On je košarkarski čudež, nekaj kar še nisem videl. Sploh, ker gre za mladega belopoltega igralca. Kako igra pri dvajsetih letih, to je noro." Čudijo se tudi Američani, kar Bogdanović z veseljem poudarja. "Komaj razumejo, da vse to počne 20-letni mladenič, ki prihaja iz Evrope. To, da ni Američan in je tako dominanten, je za prebivalce ZDA kar boleče spoznanje. Poleg tega sploh ni atletski tip, on praktično ne zabija. Le tu in tam." Hrvat je še opazil, da je Luko zelo težko ali skorajda nemogoče čuvati. "Vse kar dela, dela pravilno. Z neverjetnim občutkom za košarkarsko igro. Vedno je pred tekmeci v razmišljanju. Ima zelo visoko košarkarsko inteligenco in to mu v NBA zelo pomaga."