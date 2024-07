Boj 'kralja' Vilfana s podporo 'zmaja' Dragića v imenu 'uličarjev' buri duhove

V slovenski košarki se je po tem, ko Luka Dončić in njegovi reprezentančni soigralci niso uspeli premagati Giannisa Antetokounmpa in Grčije za uvrstitev na olimpijske igre, vnel hud boj. Na eni strani je za zdaj Košarkarska zveza Slovenije, na čelu s predsednikom Matejem Erjavcem, da drugi pa Peter Vilfan in Goran Dragić. Vmes se se je znašel selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulić.

OGLAS

Najlažje bo, da se zadeve lotimo kronološko. Pred manj kot enim mesecem je celotna Slovenija stiskala pesti za Luko Dončića in njegov Dallas v finalu lige NBA. Nato so vsi stiskali pesti, da bo Dončić, kljub številnim poškodbam, zaigral na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Pireju. Prva želja se ni uresničila, druga pa se presenetljivo je. Sledil je zgolj teden priprav skupaj z enim največjih košarkarskih zvezdnikov na svetu in v resnici popolnoma pričakovan poraz proti domačinom Grkom, na čelu s popolnoma spočitim dvakratnim MVP-jem lige NBA Giannisom Antetokounmpom. Jasno je bilo, da javnost sedem let po največjem uspehu v zgodovini slovenske košarke in naslovu evropskega prvaka "neuspeha" ne bo zlahka sprejela. Hitro so se pojavile zahteve po odstopu selektorja Aleksandra Sekulića, med najglasnejšimi kritiki pa je bil legenda slovenske košarke Peter Vilfan.

Luka Dončić in Aleksander Sekulić FOTO: AP icon-expand

"Moram biti iskren, da sem že po porazu s Poljsko na evropskem prvenstvu pred dvema letoma pričakoval, da bo selektor Sekulić vsaj ponudil svoj odstop, ki ga zveza sicer najbrž ne bi sprejela. Po današnjem debaklu v Pireju pa pričakujem, da bo selektor odstopil nepreklicno. Če tega ne bo naredil sam, je vse v rokah košarkarske zveze. Vendar osebno dvomim, da lahko s trenutno ekipo, v tej sestavi, in s tem strokovnim štabom Slovenija uspešno nadaljuje košarkarsko reprezentančno zgodbo," je po porazu proti Grčiji za Šport TV dejal Vilfan. "Najlažje je kritizirati, nekdo pa mora tudi pokazati rešitve. Naloga košarkarske zveze je, da najde primerne rešitve. Je pa zagotovo potrebna menjava generacije, mislim, da smo s to vrhunec dosegli leta 2017, nadaljevali smo v naslednjih štirih letih. Dejstvo je, da moramo zamenjati generacijo, včasih je to boleč proces, nismo pa prva reprezentanca, ki se sooča s temi težavami. Nimamo na voljo neomejenega števila igralcev in zato lahko vrnem vprašanje. Kateri igralci pa zdaj igrajo Evroligo in NBA, razen Dončića in Čančarja? Tu smo pripeljali še Josha Neba, ostalo pa so igralci, ki igrajo v slovenskih klubih. Slovenski klubi sploh ne igrajo v mednarodnih tekmovanjih, razen Olimpije. Jaz vidim globlji problem, ne samo to, da je treba zamenjati selektorja. Če je tu nezaupanje, se bom umaknil. A ne gre za to, ampak moramo najti skupno rešitev. Tisto, kar je najbolj pomembno, je to, da bo slovenska reprezentanca znova našla igralce, ki nam bodo lahko pomagali biti pri samem vrhu. Mislim, da smo precej razvajeni s tem, da smo imeli precej vrhunske igralce. Morate vedeti, da so za reprezentanco igrali igralci, ki so osvajali NBA-prstane in Evrolige, zdaj pa ne morem prešteti na prste ene roke igralce, ki igrajo v ligi NBA ali Evroligi. To je kruta resničnost. Seveda pa je nato najlažje kritizirati trenerja," se je po porazu v Pireju branil selektor Sekulić.

Sledil je odgovor predsednika košarkarske zveze Mateja Erjavca preko STA. "Vem, da imamo v Sloveniji veliko uličnih selektorjev, a ulica ni nikoli vodila politike KZS in je tudi v prihodnje ne bo," je dejal predsednik KZS. V ponedeljek 20 minut pred polnočjo mu je na svojem Facebookovem profilu odločno odgovoril Vilfan:"Ulica je čudna stvar! Sam sem velik del otroštva (ko nisem bil na igrišču) preživel na ulici! In ta me je naučila marsičesa! Tudi stvari, ki mi jih šola ni mogla dati! Samostojnost, borba za "preživetje", logično razmišljanje in vztrajnost pri zagovarjanju pravice do svojega mnenja so samo nekatere od njih! Ulice nima nihče pravice podcenjevati, se iz nje norčevati ali je dajati v nič! Ne glede na osebni status ali položaj! In ne pozabimo, da je ulica vrgla tako francoskega kralja kot ruskega carja! In če sem zaradi svojega mnenja (ki ga javno povem) uličar, sem na to iskreno ponosen! Enkrat ulica, vedno ulica! Enkrat uličar, vedno uličar!"

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Njegov zapis je na svojem Instagramovem profilu kmalu zatem delil tudi "zlati kapetan" Goran Dragić, ki je sliko pospremil z zapisom: "Kralj Vilfan." Jasno je, na čigavi strani spora je starejši od bratov Dragić, ki očitno meni, da bi njegov nekdanji selektor moral v kratkem zapustiti svoje trenutno delovno mesto.