Boj za končnico: izjemna predstava Dragića za pomembno zmago Miamija

Košarkarji Miami Heat so v svoji dvorani prišli do izjemno pomembne zmage nad Minnesoto (121:112), s katero so se na šestem mestu vzhodne konference – zadnjem, ki še prinaša neposreden nastop v končnici – zavihteli pred Boston. Goran Dragić je v 32 minutah dosegel 23 točk, v tem času pa je Vročica tekmo dobivala za 17. Več točk sta pri zmagovalcih sicer dodal le Tyler Herro (27) in Jimmy Butler (25).

Goran Dragić, Anthony Edwards in Juancho Hernangomez v boju za žogo.

Minnesota Timberwolvesi, drugo najslabše moštvo lige, so na Floridi bolje začeli in sredi prve četrtine povedli celo z dvomestno prednostjo. A Miami se je v nadaljevanju le zbral, na začetku druge četrtine prigaranega vodstva pa vse do konca ni izpustil iz rok. Odločil je predvsem prispevek košarkarjev s klopi. Rezervna enota Vročice, pri kateri sta blestela že omenjenaTyler Herro in Goran Dragić, je skupaj dosegla kar 57 točk, medtem ko so jih njihovi tekmeci iz Minnesote zmogli le 19. Na koncu je bil prvi junak srečanja zagotovo mladi ostrostrelec Herro, tudi zato, ker je pred tem izpustil šest tekem zapored in je bil tudi tokrat mišljen v omejeni minutaži, kar je pred obračunom poudarjal tudi Erik Spoelstra. A trenerju Heatov naposled ni preostalo drugega, kot da vročega 21-letnika na parketu pusti skoraj 30 minut. Herro si je namreč vzel le 13 metov, a jih je kar deset zadel, tudi šest od osmih poskusov za tri. Na koncu je dosegel 27 točk, ko je bil na parketu, pa je Miami tekmo dobival za 21. "Videti je bilo, da ima sveže noge. Mlad je in poln energije," je o svojem varovancu po tekmi povedal Spoelstra. Vrhunci srečanja Miami Heat – Minnesota Timberwolves:

S podobnim učinkom se lahko pohvali tudi nekdanji slovenski kapetan, ki je tekmo končal pri 23 točkah s "plus minusom" 17. Ob tem je zbral še štiri skoke in tri podaje, ni pa zanemarljivo, da v 32 minutah na parketu ni izgubil niti ene same žoge. "Druga enota igra bolje kot prej. Našli smo pravi ritem, kar nam zelo pomaga," je bil zmage, s katero so se na šestem mestu Vzhoda odlepili od Boston Celticsov, vesel Dragić. Dodal je: "Všeč mi je, da smo zmagali, a v določenih trenutkih bi še vedno rad igral bolje. Zmaga je bila nujna. Sedaj nas čakata dve gostovanji v Bostonu, ko bomo morali pokazati največ. To sta odločilni tekmi sezone. Končnica se za nas začenja zdaj. Želim si biti v izločilnih bojih, želim si zmagovati. To je najbolj pomembno."

Za Miami je bil večer še toliko bolj uspešen, ker je Boston doživel nepričakovan poraz v Chicagu, kjer so bili Bullsi boljši s 121:99.Zach LaVine in Coby White sta dosegla po 25 točk, sedem več od črnogorskega centra Nikole Vučevića, ki pa je svojo statistiko izdatno dopolnil s 14 skoki in desetimi asistencami. Zanimivo je, da pri domačinih nihče drug ni presegel meje desetih točk. Pri Bostonu je bil najboljši v zadnjem času prerojeni Kemba Walker s 33 točkami, a je dobil premalo pomoči soigralcev. Edini dvomestni je bil poleg Walkerja Evan Fournier s 17 točkami, šestimi skoki in tremi podajami. Miami ima trenutno 36 zmag in 31 porazov, Boston pa je pri zmagi manj in porazu več. Če bi se sezona končala sedaj, bi se Vročica v prvem krogu pomerila s tretjim Brooklynom, ki ga je na drugem mestu prehitel Milwaukee, Kelti pa bi si morali nastope v končnici zagotoviti skozi play-in turnir, na katerem bi se najprej pomerili z osmim Charlottom.

