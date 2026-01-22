Boj za Los Angeles: Lakersi proti Clippersom

Clippersi so imeli razmerje zmag in porazov 6–21, nato pa je po zmagi nad Lakersi sledil preporod in izjemen niz 12 zmag ter treh porazov. Na račun tega varovanci Tyrona Lua znova razmišljajo tudi o končnici.

Čeprav so porazi v zadnjem času redki, se Clippersi v domačo dvorano vračajo po porazu s 110:138 proti Chicago Bulls.

Kawhi Leonard je v zadnjem času nosilec igre, a na zadnjem gostovanju ni nastopil zaradi težav z levim kolenom. Za prihajajočo tekmo je označen kot vprašljiv, na zadnjih 13 tekmah pa je Leonard v povprečju dosegal 32,7 točke.