Boj za Los Angeles: Lakersi proti Clippersom

Clippersi so imeli razmerje zmag in porazov 6–21, nato pa je po zmagi nad Lakersi sledil preporod in izjemen niz 12 zmag ter treh porazov. Na račun tega varovanci Tyrona Lua znova razmišljajo tudi o končnici.
Čeprav so porazi v zadnjem času redki, se Clippersi v domačo dvorano vračajo po porazu s 110:138 proti Chicago Bulls.
Kawhi Leonard je v zadnjem času nosilec igre, a na zadnjem gostovanju ni nastopil zaradi težav z levim kolenom. Za prihajajočo tekmo je označen kot vprašljiv, na zadnjih 13 tekmah pa je Leonard v povprečju dosegal 32,7 točke.
John Collins je bil prav tako ključen v zadnjem obdobju. Na 13 tekmah od 20. decembra dosega povprečno 15,2 točke, vključno s tremi tekmami z vsaj 22 točkami na zadnjih osmih obračunih.
Lakersi so v Denverju začeli niz osmih zaporednih gostovanj z zmago s 115:107, kjer so Nuggetsi igrali brez Nikole Jokića. Luka Dončić je dosegel 38 točk, 13 skokov in 10 asistenc ter s tem vpisal svoj peti trojni dvojček v sezoni.
LeBron James je prispeval 19 točk, Marcus Smart pa 15, a Lakersi so v prvem polčasu ostali brez centra Deandreja Aytona, potem ko je dobil udarec v oko. Ayton kljub temu ni na seznamu poškodovanih.
Branilec Lakersov Austin Reaves je izpustil že 13. zaporedno tekmo. Časovnica njegove vrnitve ostaja nejasna, a pričakujejo, da se bo vrnil nekje med trenutnim nizom gostovanj. Za tekmo s Clippersi je že odpisan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.