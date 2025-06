Bojan Bogdanović po boju s poškodbami končal igralsko pot

Spomnil se je tudi vseh klubov, katerih dres je nosil. "Imel sem privilegij igrati za klube, ki so pustili pečat v evropski košarki in ligi NBA. Od Mostarja in Zrinjskega, prek Real Madrida in Murcie do Cibone in Fenerbahčeja, vsak dres sem nosil s ponosom," je poudaril.

"Oder NBA je prinesel novo raven izziva in izkušenj. Nosil sem barve Brooklyn Netsov, Washington Wizardsov, Indiana Pacersov, Utah Jazza, Detroit Pistonsov in New York Knicksov. Vsaka postaja je pustila pečat. Vsak dres je imel svojo težo," Bogdanović ni pozabil omeniti ameriške avanture.