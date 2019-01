Bojevnik Cousins debitiral z zmago nad Clippersi, Miami klonil v Detroitu

Bojevniki so odločilno razliko naredili v tretji četrtini in slavili še sedmič zapored, šestič v nizu pa na gostovanjih. Čeprav je Curry zadel le tri mete z razdalje, Klay Thompson pa je zgrešil z vsemi štirimi poskusi, je bilo to dovolj za zmago gostov, pri katerih je Cousins metal 5/11 iz igre, zbral je še šest skokov in tri podaje na prvi tekmi po 26. januarju 2018, ko se je v vrstah Pelikanov huje poškodoval. Izpustil je celotno sezono in končnico, še poškodovanega so ga julija nato pripeljali branilci naslova.

Po 42 letih na parketu pet 'All-Starjev'

S Cousinsom v postavi je Golden State celo kot prvo moštvo v 42 letih na igrišču zbralo kar pet "All-Starjev" iz prejšnje sezone. Cousins je namesto tradicionalne namrščenosti tokrat parket zapuščal nasmejan, ko je slabih devet minut pred koncem obračuna storil šesto osebno napako in se na klop usedel ob ovacijah ter pozdravih soigralcev, zelo glasni so bili tudi "gostujoči navijači" na tribunah dvorane Staples Center. Prav tako nasmejani Kevin Durantje prispeval 24 točk k tokratni zmagi, katere temelje je v tretji četrtini postavil Curry s 14 od 29 doseženih točk svoje ekipe v tem obdobju tekme, vključno z zadnjimi osmimi za prednost z 81:72.

Pri oslabljenih domačih, ki niso mogli računati na poškodovana Louja Williamsain Danila Gallinarija, se je z 28 točkami najbolj izkazal Tobias Harris, novinec Shai Gilgeous-Alexander je ob petem zaporednem porazu s 24 točkami izenačil dosežek kariere.

