Bojevniki brez suspendiranega Greena do zmage nad Atlanto

Cleveland Cavaliersi, štirikratni zaporedni finalisti lige NBA in zmagovalci leta 2016, ki so zelo oslabljeni zaradi poškodb in seveda tudi zaradi odhoda prve violine zadnjih let LeBrona Jamesa, so s 113:89 premagali Charlotte Hornetse. Jordan Clarksonje dosegel 24 točk, Tristan Thompsonje zbral enajst točk in 21 skokov, Konjeniki pa so prišli šele do druge zmage to sezono.

Seznam poškodovanih pri Clevelandu se daljša iz dneva v dan; na njem so Kyle Korver, Cedi Osman, zvezdnik Kevin Love, član prve peterke George Hillin Sam Dekker. Novi trener Larry Drewje tako šele na dan tekme izvedel, koga ima sploh na voljo. Houston Rocketsi pa so v gosteh pri Denver Nuggetsih zmagali s 109:99 na krilih Jamesa Hardna, ki je 19 od svojih skupno 22 točk dosegel v drugem polčasu. Harden je za Rakete, ki so še tretjo zaporedno tekmo igrale brez Carmela Anthonyja, zbral še enajst podaj, Chris Paulpa 21 točk.