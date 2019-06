Bojevniki iz Oaklanda z zmago na peti tekmi preprečili slavje v Torontu

A to je bil račun brez krčmarja, saj so zaostajali večji del tekme, tako da so aktualni prvaki iz Oaklanda še "med živimi", potem ko je Stephen Curry dosegel 31, Klay Thompson pa 26 točk, s soigralci pa sta izsilila šesto tekmo. "Bilo je za narediti ali umreti. V drugem polčasu res ni bilo lepe igre, a enostavno smo morali zadevati koše," je po razburljivi tekmi dejal Curry.

Toronto Raptorsi so imeli po štirih tekmah velikega finala lige NBA lepo prednost 3 : 1 v zmagah in še lepšo priložnost, da si pred domačimi navijači priigrajo naslov.

Gostitelji so še v tretji četrtini zaostajali za 14 točk, preden je v zadnji le oživel Kawhi Leonard. Njegov koš je Toronto popeljal v vodstvo s 103 : 97 le 3:28 minute pred koncem. A Thompson je zadel trojko, nato še Curry, ki je 1:22 do konca izenačil, sledila pa je še ena trojka Thompsona za vodstvo gostov s 106 : 103 le 56 sekund do konca. V dramatični končnici tekme so imeli gostitelji priložnost za zmago, a je Kyle Lowryzgrešil ob pisku sirene. DeMarcus Cousins je za bojevnike, ki se jim je za kratko pridružil zvezdnik Kevin Durant, dosegel 11 točk v 12 minutah, nato pa si spet poškodoval desno mečno mišico, s klopi dodal 14 točk. Durant, najkoristnejši igralec (MVP) lige 2017 in 2018 ter prvi strelec bojevnikov v končnici s 34,2 točke na tekmo, je dvorano zapustil na berglah in ga že danes čaka pregled z magnetno resonanco.

"Po eni strani sem izjemno ponosen na fante, kakšno srce in voljo so danes pokazali, po drugi pa me srce boli za Kevina," je po tekmi dejal trener prvakov Steve Kerr: "To je res bizaren občutek. V istem trenutku slavimo izjemno zmago in objokujemo velik udarec."

Leonard je za gostitelje 12 od svojih 26 točk dosegel v zadnji četrtini, Lowry pa je za domačo ekipo, ki je v zadnjih treh minutah in pol zmogla vsega dve točki, dodal 18 točk.

Šesta tekma velikega finala bo v četrtek v Kaliforniji.



Liga NBA, peta tekma, izid:

Toronto Raptors – Golden State Warriors 105 : 106

(Toronto v zmagah vodi s 3 : 2);



* Opomba: moštva v končnici igrajo na štiri zmage.