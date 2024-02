Bojevniki kljub nerazpoloženemu Curryju gladko slavili v Philadelphii

Golden State Warriors so prvič po novembru v košarkarski ligi NBA zmagali na dveh zaporednih gostovanjih. Andrew Wiggins je z 21 točkami in desetimi skoki vodil bojevnike do zmage s 127:104 nad Philadelphio. Kristaps Porzingis pa je dosegel osebni rekord z 31 točkami in popeljal vodilno ekipo lige Boston Celtics do zmage proti Atlanti s 125:117.

V Philadelphii je dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA Stephen Curry dosegel zgolj devet točk, kljub temu pa so bojevniki zanesljivo vodili tekmo do zmage; imeli so tudi 30 točk prednosti. "To je timsko delo," je po tekmi dejal Andrew Wiggins: "Vsi smo dejavniki v napadu in obrambi, držimo se načrta igre. Igramo drug za drugega." Klay Thompson in Jonathan Kuminga sta za goste iz Kalifornije dodala vsak po 18 točk. Medtem pa so 76ers, ki bodo brez trenutno najkoristnejšega igralca lige Joela Embiida vsaj štiri tedne po operaciji levega kolena, doživeli sedmi poraz na zadnjih osmih tekmah.

Kristaps Porzingis

V Bostonu je blestel Latvijec Kristaps Porzingis z 31 točkami, Derrick White je k zmagi dodal 21 točk, Jayson Tatum pa 20 točk, devet skokov in sedem podaj. Jimmy Butler je s trojnim dvojčkom (17 točk, 11 skokov, 11 podaj) popeljal Miami Heat do domače zmage s 116:104 nad San Antonio Spurs. Prvi strelec vročice je bil Tyler Herro s 24 točkami, Bam Adebayo jih je prispeval 20. Francoski novinec v ligi NBA Victor Wembanyama, lanski prvi izbor nabora, je za teksaško ekipo zbral 18 točk in 13 skokov.

C.J. McCollum (25 točk) in Zion Williamson (21 točk, 10 skokov) sta bila na gostovanju pri Los Angeles Clippers odločilna pri zmagi New Orleans Pelicans s 117:106. To je bila prva tekma v sezoni za Clippers, na kateri so ves čas zaostajali. Obenem pa je bil to prvi poraz za kalifornijsko moštvo po štirih zaporednih zmagah, zaradi katerega so zdrsnili na četrto mesto zahodne konference. Pelikani so dobili četrto tekmo v nizu in se na petem mestu zahoda izenačili s Phoenixom.

Donovan Mitchell

Medtem pa so Cleveland Cavaliers prišli še do sedme zaporedne zmage v ligi. Tokrat so s 114:106 premagali Washington Wizards. Spet je bil junak večera Donovan Mitchell s 40 točkami, Evan Mobley jih je dodal 22 in osem skokov. Z zmago so se konjeniki povzpeli na drugo mesto vzhodne konference. R.J. Barrett je s 23 točkami vodil še šest soigralcev z dvomestnim številom točk, ki so svoji ekipi Toronto Raptors pomagali do zmage pri Charlotte s 123:117. Pri sršenih je Miles Bridges dosegel 45 točk ter po sedem skokov in podaj, a tudi to ni preprečilo še devetega zaporednega poraza Charlotte. V Sacramentu je Jaden Ivey v dresu Detroit Pistons dosegel 37 točk in pomagal najslabši ekipi lige do zmage nad kralji s 133:120. Izidi:

Charlotte Hornets - Toronto Raptors 117:123 Washington Wizards - Cleveland Cavaliers 106:114 Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 104:127 Boston Celtics - Atlanta Hawks 125:117 Miami Heat - San Antonio Spurs 116:104 LA Clippers - New Orleans Pelicans 106:117 Sacramento Kings - Detroit Pistons 120:133