'Bojevniki' le prekinili niz porazov, na vrsti gostovanje pri Dončićevem Dallasu

Draymond Green je z osmimi točkami, desetimi skoki in 11 podajami popeljal bojevnike do prve zmage v skoraj dveh tednih in jim pomagal prekiniti niz sedmih zaporednih porazov, najboljši strelec je bil Alec Burks z 29 točkami, Glenn Robinson III. je k zmagi dodal 20 točk.

Marquese Chriss je prikazal najboljšo tekmo sezone s 17 točkami, šestimi skoki in petimi blokadami, novinec Eric Paschall pa je dodal 17 točk.