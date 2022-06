Bojevniki po tretji zmagi vse bližje novemu naslovu prvaka

Košarkarji Golden State Warriors so le še zmago oddaljeni od naslova prvaka severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA. Bojevniki so zmagali pod obročema domače dvorane Chase Center v San Franciscu. Na peti tekmi velikega finala so slavili z izidom 104:94 ter v boju na štiri zmage proti Boston Celtics povedli s 3:2.

Junak obračuna je bil Andrew Wiggins, ki je prikazal najboljšo predstavo doslej v svoji osemletni karieri. Wiggins je dosegel 26 točk in 13 skokov, Klay Thompson je dosegel 21 točk, zasedbo iz zlate dežele pa le še ena zmaga loči od sedmega naslova prvaka lige NBA (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018). "V letošnjem letu je bil z razlogom v začetni peterki All-Star," je dejal Draymond Green. "Večji kot je bil izziv, ki smo ga postavili pred njega, večji je bil odziv. Želiš imeti takega fanta. Takšnega, ki, ko postane oder velik, se odzove in igra svojo najboljšo košarko, in to je tudi naredil." Prvi zvezdnik bojevnikov Stephen Curry je nastopil kljub poškodbi ter tokrat prispeval 16 točk in osem podaj. Na prejšnji tekmi je zbral kar 43 točk. Bojevniki bodo imeli priložnost za prvo zaključno žogo v petek v zgodnjih jutranjih urah po srednjeevropskem času, na šesti tekmi finala v Bostonu, ki prvič v končnici lovi zaostanek po dveh porazih zapovrstjo. Jayson Tatum je sicer dosegel 27 točk in 10 skokov za kelte. Liga NBA, končnica, finale, 5. tekma, izid:

Golden State Warriors - Boston Celtics 104:94

(Golden State vodi s 3:2 v zmagah). * Opomba: moštvi igrata na štiri zmage.